Из-за ситуации вокруг Brexit посты могут покинуть пять британских министров

Вопрос об их отставке возник после встречи кабмина

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Из-за растущей угрозы выхода Великобритании из ЕС без сделки об условиях Brexit пять членов кабинета министров Великобритании могут покинуть свои посты. Об этом, со ссылкой на неназванных членов британского кабмина, сообщает газета Times.

В частности, речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии и Уэльса Джеффри Коксе.

Собеседник издания отметил, что вопрос об их отставке возник после встречи кабмина, на которой министры сообщили премьер-министру Борису Джонсону о серьезном риске подрыва Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии.

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Кроме того, еще один член британского кабмина сообщил, что "очень большое число законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без сделки".

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Напомним, что ранее Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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