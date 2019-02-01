Из-за снегопада в Великобритании отменены авиарейсы
British Airways отменяет рейсы из Хитроу из-за непогоды
Британская авиакомпания British Airways отменит часть запланированных на пятницу, 1 февраля, ближнемагистральных рейсов в лондонский аэропорт Хитроу и из него в связи с неблагоприятными метеопрогнозами. Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией в четверг вечером.
"В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями мы были вынуждены отменить или слить вместе определенное количество завтрашних ближнемагистральных рейсов, чтобы график остальных вылетов не был затронут", — заявили в авиакомпании, извинившись перед пассажирами, которым придется вылететь позже, чем планировалось, из-за зимней погоды.
Рейсы British Airways, вылетающие из и прибывающие в аэропорты Гатвик и Лондон-Сити, не должны быть затронуты.
Из-за необычайно обильных снегопадов с проблемами сталкиваются и авиапассажиры, и автолюбители. В настоящий момент частично перекрыто движение по автодорогам A30 и А38 в графстве Корнуолл. Ожидается, что к пятнице во многих районах на юго-западе Англии выпадет 10 и более см снега. 1 февраля снегопады ожидаются и в Юго-Восточной Англии, где расположен Лондон и два крупнейших аэропорта Соединенного Королевства — Хитроу и Гатвик.
Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.
Также продолжает засыпать снегопадами, вызванными зимним штормом "Габриэль", что сопровождается сопутствующими погодными проблемами, и Францию.
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