Из-за снегопада в Великобритании отменены авиарейсы

British Airways отменяет рейсы из Хитроу из-за непогоды

Фото: Getty Images

Из-за снегопада в Великобритании отменены авиарейсы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/393/175/5c5393175b8e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/393/175/5c5393175b8e5.jpg 2019-02-01T02:25:00+02:00 Евросоюз British Airways отменяет рейсы из Хитроу из-за непогоды

Британская авиакомпания British Airways отменит часть запланированных на пятницу, 1 февраля, ближнемагистральных рейсов в лондонский аэропорт Хитроу и из него в связи с неблагоприятными метеопрогнозами. Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией в четверг вечером.

"В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями мы были вынуждены отменить или слить вместе определенное количество завтрашних ближнемагистральных рейсов, чтобы график остальных вылетов не был затронут", — заявили в авиакомпании, извинившись перед пассажирами, которым придется вылететь позже, чем планировалось, из-за зимней погоды.

Рейсы British Airways, вылетающие из и прибывающие в аэропорты Гатвик и Лондон-Сити, не должны быть затронуты.

Из-за необычайно обильных снегопадов с проблемами сталкиваются и авиапассажиры, и автолюбители. В настоящий момент частично перекрыто движение по автодорогам A30 и А38 в графстве Корнуолл. Ожидается, что к пятнице во многих районах на юго-западе Англии выпадет 10 и более см снега. 1 февраля снегопады ожидаются и в Юго-Восточной Англии, где расположен Лондон и два крупнейших аэропорта Соединенного Королевства — Хитроу и Гатвик.

Ранее из-за снежного шторма в США были отменены до 1500 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

Также продолжает засыпать снегопадами, вызванными зимним штормом "Габриэль", что сопровождается сопутствующими погодными проблемами, и Францию.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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