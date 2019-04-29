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Из-за града в Германии столкнулось полсотни авто

29 апреля, 17:42

Вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто


Крупная авария в Германии. Вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто: это и легковушки, и минивэны. Спасатели говорят несколько машин повреждено настолько, что они не подлежат ремонту.

Информации о погибших нету.  Четыре человека серьезно травмированы. Примерно у двадцати легкие травмы.

Причиной ДТП называют погодные условия. Водители рассказывают внезапно пошел град, и дорога превратилась в каток.

Ранее мы писали, что в Марокко автобус с мигрантами съехал в пропасть

"16 нелегальных мигрантов из Африки южнее Сахары погибли, и 17 получили травмы в субботу утром, когда их транспортных средство въехал в оросительный канал между северо-восточными городами Саида и Надор", – сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Раненых отвезли в провинциальную больницу. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, его ищет полиция.

Тем временем, ранее сильный град с дождем прошел в Житомирской области – недалеко от Коростеня водители были вынуждены остановиться на обочине трассы, чтобы не попасть в ДТП и сняли впечатляющее видео.

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Тег авария, ДТП, Германия, непогода, град

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