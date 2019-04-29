Из-за града в Германии столкнулось полсотни авто
Вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто
Крупная авария в Германии. Вблизи города Шварц столкнулось полсотни авто: это и легковушки, и минивэны. Спасатели говорят несколько машин повреждено настолько, что они не подлежат ремонту.
Информации о погибших нету. Четыре человека серьезно травмированы. Примерно у двадцати легкие травмы.
Причиной ДТП называют погодные условия. Водители рассказывают внезапно пошел град, и дорога превратилась в каток.
Ранее мы писали, что в Марокко автобус с мигрантами съехал в пропасть.
"16 нелегальных мигрантов из Африки южнее Сахары погибли, и 17 получили травмы в субботу утром, когда их транспортных средство въехал в оросительный канал между северо-восточными городами Саида и Надор", – сообщил источник в местных правоохранительных органах.
Раненых отвезли в провинциальную больницу. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, его ищет полиция.
Тем временем, ранее сильный град с дождем прошел в Житомирской области – недалеко от Коростеня водители были вынуждены остановиться на обочине трассы, чтобы не попасть в ДТП и сняли впечатляющее видео.
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