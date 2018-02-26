Из-за вспышки птичьего гриппа в Нидерландах массово уничтожают кур

Чтобы вирус не распространялся, было решено запретить транспортировку птицы и яиц

В Нидерландах уничтожили более 36 тысяч птиц после того, как на одной из местных птицефабрик обнаружили вспышку крайне заразного штамма птичьего гриппа.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Нидерландов.

"Вспышка птичьего гриппа подтипа H5 была обнаружена на птицеферме в селе Олдекерк, провинция Гронинген", – сообщили в министерстве, отметив, что речь идет о распространении "скорее всего высокопатогенного варианта" инфекции.

В министерстве сразу же запретили транспортировку птицы, яиц, мяса и удобрения в пределах 10-километровой зоны вокруг фермы на севере страны для того, чтобы избежать распространения вируса.

В прошлом году власти Нидерландов закрыли 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения на импорт украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них, которые действовали для Украины.

Также в Южной Корее местные органы власти призвали работников ферм, расположенных поблизости от спортивных объектов предстоящих Игр, убить порядка шести тысяч уток и цыплят после того, как птичий грипп был обнаружен на уточной ферме в провинции Чонбук на юго-западе страны.