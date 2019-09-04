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Из-за взрыва салюта во время концерта в Испании погибла певица

4 сентября, 01:44

В поп-звезду попал картридж пиротехнического устройства

/ Фото: pexels.com

В Испании во время концерта из-за взрыва салюта погибла поп-звезда Хоана Сайнс Гарсия. Об этом сообщает агентство Newsweek.

30-летняя певица выступала вместе со своим коллективом в последний день четырехдневного фестиваля в городе Лас-Берланас, в то время как пиротехника дала осечку.

В поп-звезду попал картридж пиротехнического устройства, в результате чего она потеряла сознание. Девушку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти Гарсию.

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Фото: AhoraCantabria/Twitter

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Как сообщается, скорее всего инцидент произошел из-за производственного брака пиротехнического устройства, сейчас на предприятии-изготовителе продолжаются проверки.

Как сообщалось, ранее во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла женщина, есть пострадавшие. По данным очевидцев, погибшую женщину зацепило осколком.

Напомним, что ранее в Запорожье во время празднования Нового года неизвестный бросил петарду на балкон второго этажа и в результате в помещении вспыхнул пожар.

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Испания смерть концерт салют певица пиротехника

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