Избиение мэра в Греции: полиция назвала продозреваемых

Власти обвинили четырех человек в возрасте от 17 до 36 лет

Греческие правоохранители обвинили четырех человек в нападении на 75-летнего Янниса Бутариса – мэра города Салоники, второго по величине в стране. Об этом пишет Ekathimerini.

Подозреваемые – в возрасте между 17 и 36, им официально предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и нарушении общественного порядка во время субботнего нападения ультраправых на Бутариса.

Мэр города Салоники нуждается в стационарном лечении после того, как его бросили на землю, пинали ногами и кулаками около 12 человек во время церемонии по случаю Дня Памяти, посвященного "Понтии геноцида" – убийству этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны 1914-1923 годах.

Во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения события. После того, как мэр отказался, его начали бить.

Ранее семь тысяч военных вооруженных сил Греции перемещены на острова Эгейского моря и в пограничную зону на востоке страны на фоне всплеска напряженности в отношениях с Турцией.

В феврале текущего года Афины уже переводили Вооруженные силы Греции в повышенную боевую готовность после того, как Турция бросила вызов греческим претензиям на 130 островов в Эгейском море.

Напряженность между Грецией и Турцией усилилась на выходных после того, как ведущие турецкие политики снова поставили под сомнение суверенитет Греции в Эгейском регионе, где в последние месяцы выросли нарушения воздушного пространства.