Изменит геополитический образ Европы: в Польше сделали заявление о создании военной базы США

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории был одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом

Создание в Польше американской военной базы значительно повлияло бы на геополитический образ Европы. Такое мнение высказал в среду Польскому агентству печати заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский.

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории был одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся во вторник в Вашингтоне. Хозяин Белого дома заявил, что его страна рассматривает возможность создания такой базы, отметив, что Польша готова компенсировать Соединенным Штатам свыше двух миллиардов долларов за постоянное присутствие американских военных на своей территории.

"Новая американская база, включающая некоторые элементы постоянного присутствия, изменила бы геополитический образ Европы", - сказал Шатковский.

По его словам, такой объект "имел бы не только политико-стратегическое влияние в плане перспективы долгосрочного сдерживания, но и чисто военное, так как повысил бы потенциал действующей армии и возможности принятия нового подкрепления".

"Польшу уже нельзя будет рассматривать как буферное государство, и это окажет значительное влияние на ощущение безопасности, а также на экономические аспекты, что значимо для Польши, США и всей НАТО", - добавил представитель оборонного ведомства.

Касаясь финансирования создания базы, Шатковский отметил, что республике это вполне по силам. "На американской стороне были бы расходы на размещенные в Польше войска вместе с оснащением", – уточнил он.

Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе. Такое заявление сделано президентом США Дональдом Трампом до встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.

В мае Россия выразила озабоченность в связи с сообщениями о просьбе Польши, заявив, что расширение НАТО в отношении российских границ.