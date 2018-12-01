К 2050 году в ЕС будет нулевой выброс парниковых газов – Еврокомисия

Сегодня, 07:13

Чтобы добиться такого результата, Еврокомиссия планирует направить 25% следующего долгосрочного бюджета ЕС на пользу климату

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Евросоюз достигнет так называемого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере. Об этом заявляется в стратегическом долгосрочном плане конкурентоспособной и климатически нейтральной экономики к 2050 году – "Чистая планета для всех", принятом Еврокомиссией.

Чтобы добиться такого результата, Еврокомиссия планирует направить 25% следующего долгосрочного бюджета ЕС на пользу климату: на инициативы, связанные с повторным использованием вещей и переработкой; частные проекты в области "зеленой" экономики; "зеленые" рабочие места и связанные с ними навыки.

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По данным опроса общественного мнения, проведенного Евробарометром в 2018 году, 93% жителей ЕС считают, что изменения климата вызваны человеком, и 85% уверены, что "зеленые" проекты укрепят экономику ЕС и помогут создать новые рабочие места.

Это вклад Евросоюза в реализацию Парижского соглашения, согласно которому все ратифицировавшие его страны должны сократить выбросы парниковых газов настолько, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Напомним, в одном из старейших городов США запретили полиэтиленовые пакеты. Под ограничение попадут не только магазины или супермаркеты, но также заведения, продающие еду "на вынос".

Ранее соответствующий запрет был одобрен комитетом Европарламента по вопросам окружающей среды.

Также мы писали, что парламентская юридическая комиссия по назначениям и иммунитету Молдовы также решила запретить продажу одноразовую посуды из пластика с 1 января 2021 года.
ЕС, экология, потепление, Еврокомиссия, Евросоюз, глобальное потепление
Источник:

Euro-pulse

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