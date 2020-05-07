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К 9 Мая президенты трех стран обвинили Россию в переписывании истории

7 мая, 17:03

Станислав Кожемякин

Кремль искажает события Второй мировой войны, считают в Латвии, Литве и Эстонии

Россия пытается переписать историю и подрывает основы современного правопорядка.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов трех стран Балтии – Гитанаса Науседы (Литва), Эгилса Левитса (Латвия) и Керсти Кальюлайд (Эстония) – к 75-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

И хотя РФ напрямую в заявлении не упоминается, учитывая прошлые конфликты Балтии с Москвой из-за исторических вопросов, несложно догадаться, кому именно оно адресовано.

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"Трагические уроки прошлого забывать нельзя. Мы подчеркиваем важность правды и достоверности. Искажение исторических событий Второй мировой войны и последовавшее за ним расчленение Европы являются печальной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", – гласит документ.

Балтийские лидеры напомнили, что с окончанием Второй мировой войны в Центральной и Восточной Европе не воцарила свобода.

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"Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда государства Балтии были силой присоединены к Советскому Союзу", – подчеркнули президенты Науседа, Левитс и Кальюлайд.

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На этом фоне они решительно отвергают идею сфер влияния.

"Обязательным условием международной безопасности является неизменная приверженность соблюдению международного права и признанных норм, а также безусловное уважение территориальной целостности всех суверенных государств и их права выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в союзы и объединения", – отметили они.

Напомним, ранее в Эстонии и Латвии всерьез рассматривали возможность предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.

Но в переписывании истории Кремль в последние годы обвиняла не только Балтия, но и Польша.

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Россия Латвия Литва Эстония ссср история советский союз Керсти Кальюлайд Левитс Гитанас Науседа

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