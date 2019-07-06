К еврозоне хочет присоединиться еще одна страна
Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в понедельник в Брюсселе
Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в Брюсселе.
Хорватия официально подала заявку на вступление в еврозону. Об этом пишет издание Politico.
Министерство финансов и центральный банк Хорватии направили письмо-заявление еврокоммисару Валдису Домбровскису и президенту Европейского центрального банка Марио Драги.
Хорватия заявила, что ожидает вступить в двухлетний период проверки, называющийся Механизмом валютного курса ЕС (ERM-2), к лету следующего года.
ERM-2 сделает ЕЦБ ответственным за денежно-кредитную и валютную политику страны с целью удержания значения хорватской куны по отношению к евро. Франкфурт и Брюссель также помогут правительству подготовиться к внедрению единой валюты.
Письмо Хорватии подчеркнуло еще шесть других обязательств, которые должны быть выполнены к лету 2020 году в рамках заявки. Они касаются сохранения стабильности финансово-банковской системы, положительных финансовых показателей, усиления сотрудничества с ЕЦБ и некоторых структурных мер, таких как улучшение бизнес-климата.
Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в понедельник в Брюсселе.
Если Европейский центральный банк и члены еврозоны дадут "зеленый свет", Загреб может ввести евро не раньше 2023 года.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.
А в Латвии подвели итоги перехода на евро. Страна прожила в еврозоне полных пять лет.
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