К лету коронавирусом в Германии могут заразиться 10 млн человек – немецкие врачи

Число заразившихся новым коронавирусом в Германии через 2-3 месяца может достичь 10 млн, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вайлер, который ранее предупредил, что всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года.

"Выполняйте меры, требуемые правительством ФРГ. Вирус передается только от человека к человеку", - приводит его слова телеканал N-TV. – (В противном случае, ) возможно, мы через 2-3 месяца будем иметь до 10 млн инфицированных", - предупредил Вайлер.

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"Но если мы будем соблюдать все меры, то сможем сдержать заболевание", – убежден он.

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По словам Вайлера, речь прежде всего идет о таких шагах, как регулярное мытье рук и соблюдение расстояния в 1,5 метра между людьми в общественных местах, сокращение социальных контактов в целом.

Согласно последним данным, в Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 9 тысяч, умерли 26 человек.

Как известно, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что жителям Германии следует быть готовыми к тому, что заразиться новым коронавирусом COVID-19 может до 70% населения страны.

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