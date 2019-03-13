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Защищать северные границы НАТО от России согласились еще четыре страны

Сегодня, 17:02

Штаб дивизии "Север" открылся в Адажи 8 марта и его странами-учредителями стали Дания, Латвия и Эстония

Фото: Getty Images
Защищать северные границы НАТО от России согласились еще четыре страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg Евросоюз Штаб дивизии «Север» открылся в Адажи 8 марта и его странами-учредителями стали Дания, Латвия и Эстония

Еще четыре страны НАТО могут присоединиться к штабу многонациональной дивизии "Север", который открылся на военной базе в Адажи в конце прошлой недели. Об этом в среду сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Как рассказал министр на заседании комиссии Сейма (парламента) по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, полный оперативный потенциал штаба, который на данный момент формируют Дания, Латвия и Эстония, может быть достигнут в 2021 году. "Сейчас ведется работа, чтобы в штабе могли бы быть представлены и другие союзники Латвии – Канада, США, Германия. Также для участия в штабе приглашена Польша", – передает его слова местное информагентство ЛЕТА.

"Если к штабу присоединяться и другие страны НАТО, у нас нет претензий. Двери открыты", – добавил Пабрикс.

Во время саммита НАТО в Брюсселе в июле прошлого года министры обороны Латвии, Дании, Эстонии, Канады, Великобритании и Литвы подписали протокол намерения о создании многонациональной дивизии "Север". Документ предусматривает создание в 2019 году штаба, отвечающего за планирование и осуществление обороны НАТО в Балтийском регионе. Командование будет находиться на латвийской военной базе в Адажи и в датском городе Каруп.

Задачи штаба – планирование обороны, а также организация и проведение военных учений и другой военной деятельности для улучшения взаимодействия сил альянса в совместном выполнении оборонных задач. Он войдет в общую командную сеть НАТО, которая отвечает за оборону в Балтийском регионе.

Штаб дивизии "Север" открылся в Адажи 8 марта и его странами-учредителями стали Дания, Латвия и Эстония. Первым начальником штаба назначен генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года, полная готовность – в течение нескольких лет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей.

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Тег Латвия, НАТО, дивизия

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