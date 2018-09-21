"Как два любящих ежа": Юнкер дал совет ЕС и Британии по переговорам о Brexit

Сегодня, 15:43

Глава Комиссии сказал, что обе стороны "приближаются" к соглашению, но решение вопроса о том, как предотвратить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией

Жан-Клод Юнкер. Фото: focus.ua
Жан-Клод Юнкер. Фото: focus.ua

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию и ЕС "быть осторожными, как два любящих ежа", когда речь идет о переговорах в Brexit, предупреждая о травмах с обеих сторон, передает Die Presse.

"Когда обнимаются двое ежей, они должны быть осторожны, чтобы не было царапин", - сказал Юнкер австрийской газете после саммита неофициальных лидеров в Зальцбурге.

Глава Комиссии сказал, что обе стороны "приближаются" к соглашению, но решение вопроса о том, как предотвратить жесткую границу между Ирландией и Северной Ирландией, остается "очень трудным".

Ранее Юнкер заявил, что Еврокомиссия полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по Brexit, но стремится избежать этого.

Как сообщалось, глава Евросовета Дональд Туск созовет 17-18 ноября экстренный саммит ЕС, посвященный переговорам о выходе Великобритании из состава сообщества. 

Напомним, координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.
Великобритания, Евросоюз, юнкер, Brexit

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