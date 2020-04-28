Как США и страны Европы планируют выходить из карантина

В Нью-Йорке концертов не планируется до июня, а туристов в Испании - до самого конца года

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что любое снятие карантинных ограничений должно быть постепенным, и если ограничения будут сняты слишком рано, произойдет новая вспышка COVID-19. Между тем, во многих странах Европы часть карантинных ограничений уже снята, а в США, где самый высокий показатель заболеваемости во всем мире, вовсю готовятся к смягчению карантинного режима. Подробнее о том, как странах мира готовятся выйти из карантина, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Бельгия

Бельгия, где разработали новые тесты на коронавирус, начнет постепенно выходить из карантина 4 мая, ослабление ограничений разделили на три этапа, сообщает Le Soir.

Отмечается, что премьер-министр Бельгии Софи Вильмес представила детальный план ослабления карантинных ограничений в стране. Первый этап начнется 4 мая: возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, начнут работать все магазины.

Реклама

Второй этап начнется 18 мая. С этого дня дети пойдут в школы, приоритет будет для учащихся тех классов, которые должны сдавать экзамены. В то же время в классе одновременно будут учиться не более 10 учеников. Все ученики старше 12 лет должны носить маски. Также на этом этапе возобновят работу предприятия сферы услуг, при которых есть контакт с клиентами, – салоны красоты и музеи. Позволят встречи со знакомыми дома, расширят количество людей, которые могут присутствовать на свадьбах или похоронах.

Третий этап запланировали на 8 июня: начнут восстанавливать работу рестораны и отели, компании, предлагающие туристические услуги. Впрочем, вместе с ослаблением карантина вводится "масочный режим" в общественном транспорте и школе. Начиная с 4 мая планируется увеличить способность тестирования до 25 000 тестов в день и тщательно отслеживать контакты больных COVID-19.

Премьер отметила, что если количество новых заражений снова возрастет, не исключено повторное введение ограничений. На сегодняшний день в стране выявлено более 46 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли более 7 тысяч человек.

Германия

Германия частично ослабила карантинные меры еще 20 апреля – открылись маленькие магазины, а также автосалоны, веломагазины и мастерские. А вот школьники еще дома. Занятия в школах восстановят только 4 мая, да и то – в выпускных классах. Тогда же откроют и парикмахерские. Массажные же салоны, кабинеты косметологов и бордели – все, где предусмотрен физический контакт, – пока не будут работать.

Реклама

Немецкий канцлер Ангела Меркель попросила не расслабляться и заботиться о безопасности:

"Это только начало пандемии, и до выхода из нее нам еще далеко. Если мы снимем все ограничения сейчас – не знаем наверняка, какими будут последствия. Поэтому должны продвигаться очень медленно и осторожно".

США

20 американских штатов, в которых проживает 40% всего населения страны, были готовы к скорой отмене санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, еще 22 апреля.

"Они хотят вернуться к работе. Страна хочет вернуться к работе", – заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная. Но пандемия внесла свои коррективы: по состоянию на 28 апреля в США зафиксировано почти миллион случаев инфицирования – это самый худший показатель во всем мире. При этом более 56 тысяч человек скончались, а около 111 тысяч поправились и покинули медицинские учреждения.

Реклама

В итоге планы по снятию карантина были передвинуты на май.

"Только 16 штатов отложили планы по перезапуску. Остальные 34 штата заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время", – ответила пресс-секретарь американской администрации Кейли МакЕнани на вопрос телеведущего Fox News о том, будет ли май переходным месяцем для восстановления американской экономики.

В Нью-Йорке не планируется массовых мероприятий, по крайней мере, еще два месяца. Мэр крупнейшего города США объявил: никаких концертов и парадов до конца июня. Придется отложить и всемирный ЛГБТ-прайд, пуэрториканский парад и ежегодный марш "Салют, Израиль!".

"Я не рад это объявлять, но должен. Отложим много событий. Мы подумаем с организаторами, как лучше это сделать. Празднование вернут в более удобное время", – заявил мэр "Большого яблока" Билл де Блазио.

Чехия

Информационное агентство CTK со ссылкой на первого вице-премьера и главу МВД Чехии Яна Гамачека сообщило, что правительство уже решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 25 мая.

А ведь как все хорошо начиналось – ранее министр здравоохранения Чехии Адам Войтех анонсировал отмену карантина с 24 апреля.

"Мы (правительство) приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях", – заявлял глава чешского Минздрава.

Главным условием, по словам Войтеха, являлось разрешение собираться в общественных местах группами до 10 человек – ранее вне жилых помещений власти позволяли встречаться только двум гражданам.

При этом фермерские рынки открылись еще 21 апреля, но часть фермеров на них так и не вернулась.

Напомним, что в Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Всего в республике с начала марта было получено более 7 тыс. положительных анализов на коронавирус. От болезни, вызываемой вирусом, умерли более 200 жителей Чехии, вылечились – почти 3 тыс.

Испания

Министр труда Испании объявил 21 апреля, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки. Более того: до 9 мая ограничиваются и путешествия внутри страны. За одну лишь попытку вырваться из центральных регионов в район морских курортов предусмотрен штраф – 1,5 тысячи евро.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что число умерших превысило 20 тысяч. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Италия

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, его правительство вместе с экспертными группами работает над планом возвращения страны к нормальной жизни с 4 мая.

"До конца этой недели обещаю сообщить о плане и обнародовать все детали нашей программы. Можно ожидать, что мы начнем ее применение с 4 мая", – сообщил Конте.

При этом он отмечает, что "открыть все сразу было бы безответственным решением".

"Мы не можем отходить от линии максимальной осторожности, не можем руководствоваться удовлетворением потребностей определенных категорий. Мы должны возвращаться к нормальной жизни на основе развернутого плана, в котором учитываются все вводные", - добавил премьер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама