Столицы на карантине: в Париже клошаров селят в отелях, а в Мадриде каток оборудовали под морг

По данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, самые зараженные страны в Европе на сегодня – это Италия, Испания, Германия и Франция. При этом стоит отметить, что в Германии инфицированных на 10 тысяч больше, чем во Франции, однако смертность в разы меньше.

Как проходит карантин в главных столицах мира, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Париж

По информации журналистов издания Le Figaro, с момента начала пандемии в больницах Парижа украли более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика. Чаще всего воруют хирургические маски (те, которые пациент должен надевать, чтобы избежать заражения других людей) и маски типа FFP2, зарекомендовавшие себя высоким уровнем фильтрации (до 95%). Только за выходные и понедельник украли свыше 2 тыс. масок.

Роме того, во французской столице оригинально решили проблемы карантина для бездомных – как пишет издание La Parisienne, руководство ряда парижских отелей пошло на то, чтобы размещать клошаров в номерах.

По словам министра по делам жилищного хозяйства Жюльена Денорманди, с вечера среды, 25 марта, люди без определенного места жительства смогут временно поселиться в номерах отеля CIS Paris Kellerman в 13-м округе Парижа, где столичные власти забронировали для этих целей 50 номеров (к концу недели обещают до 170). Еще 500 номеров для бездомных будут выделены группой гостиниц Accor в Париже и пригородах. При этом речь об одноместных номерах, чтобы была соблюдена изоляция.

Это не единственное оригинальное решение французских властей. Как пишет Franceinfo, Министерство юстиции Франции в ближайшие дни планирует освободить до 5 тыс. заключенных, которым осталось досиживать меньше месяца. При этом на них даже не будут надевать электронные браслеты.

По последним данным, во Франции зафиксировано более 16,6 тыс. случаев заражения, почти 700 человек скончались.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не рабоают кафе, рестораны, кинотеатры.

Мадрид

По данным Reuters, количество жертв COVID-19 в Испании перевалило за 1263, а всего случаев заражения зафиксировано 10575, сообщают власти испанской столицы. В результате в Мадриде было принято решение использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Каток олимпийских размеров площадью 1800 квадратных метров находится в мадридском торговом центре Palacio de Hielo. Именно администрация центра предложила использовать его как морг.

Отмечается, что нецелевое использование ледяной площади будет происходить в координации с правительством региона Мадрид и военными чрезвычайными подразделениями, которые были развернуты по всей территории Испании на прошлой неделе с целью помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, что ранее для пациентов с легкими симптомами в Мадриде построили самый большой полевой госпиталь Европы. Он сможет принять пять с половиной тысяч пациентов.

Лондон

Во вторник, 24 марта, издание The Telegraph признало, что в Лондоне зарегистрировано большинство случаев коронавируса, чем в любом другом регионе Великобритании. Эксперты полагают, что по темпам заражения столица на несколько недель опережает остальную часть страны.

Еще в прошлый четверг, 19 марта, сорок станций лондонского метро были закрыты. Две из 11 линий метрополитена – Ватерлоо и Сити, были полностью закрыты. (Всего Лондонский метрополитен состоит из 270 станций.) Мэр Лондона Садик Хан обратился к горожанам не пользоваться подземкой, а к работодателям – оптимизировать рабочие графики работников таким образом, чтобы разгрузить подземный трафик.

"Иначе умрет больше людей", – объяснил лондонский градоначальник, не стесняясь в выражениях.

Но, по информации ВВС, граждане британской столицы игнорирует его призыв – подземка по-прежнему переполнена.

"К сожалению, ситуация в лондонском метро не улучшилась. Мы срочно нуждаемся в британской транспортной полиции и других офицерах, которые бы дежурили на главных станциях транспортной сети Лондона, чтобы гарантировать, что только те, у кого есть веские основания для поездки, делают это в условиях чрезвычайной ситуации", – цитирует ВВС слова генерального секретаря Ассоциация наемных работников транспорта (TSSA) Мануэля Кортеса.

Зато активизировались волонтеры. National Post пишет о группе лондонских добровольцев, которая организовала службу общественного питания, чтобы обеспечить бесплатной едой медсестер в в крупных государственных больницах, борющихся с пандемией.

По мере роста смертности от коронавируса в Британии, группа лондонских добровольцев организовала службу общественного питания, чтобы обеспечить бесплатное питание медсестер в тяжелом состоянии в крупной государственной больнице, борющейся с пандемией.

По состоянию на 17 марта в Соединенном Королевстве коронавирус обнаружили вот уже у 1950 человек. По информации National Post на воскресенье, 22-е марта, 281 британец умер от последствий коронавируса. Из них лондонцев – 130.

Сингапур

В островном городе-государстве Сингапуре, власти которого ранее успешно побороли вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, опять зафиксировали резкий скачок заболеваемости. Но, как говорится, есть нюанс. Согласно сообщению министра национального развития Лоуренса Вона, которое он обнародовал 22 марта, если в первый раз вирус пришел из Китая, то теперь инфицированные "везут" его из стран ЕС и США.

"Мы должны признать вторую волну, которая стала еще более мощной ... Речь идет о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, при посещении стран Европы, США и отдельных государств Юго-Восточной Азии", — подчеркнул сингапурский министр.

Несмотря на то, что в Сингапуре ввели уголовную ответственность на нарушение карантина, Вон отметил, что страну не закрывают на выезд. Чиновник при этом предупредил, что из-за граждан, которые вопреки рекомендациям властей отказаться от путешествий продолжают поездки в другие страны, уже обсуждаются новые меры.

Кроме того, с 24 марта Сингапур будет закрыт для въезда и транзита для всех иностранцев, не имеющих постоянных разрешений на работу.

Брюссель

По словам журналиста новостей "Сегодня" Юрий Гула, который вместе с оператором Александром Павленко находился в Брюсселе, чтобы проследить за эвакуацией из страны украинских граждан (первый самолет вылетел 19 марта), еще 17-го числа в стране объявили "жёсткий" карантин.

Выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеку и на заправку. В то же время, власти официально не стали запрещать одиночные прогулки и парами (с родными).

"Но жизнь кипит у магазинов. Один вышел – один зашел, – новые правила, и их бельгийцы соблюдают. На полках тоже нет "туалетки" и муки, а вместо гречки, которой здесь не сыщешь – выносят макароны и картошку фри", – добавил журналист.

По словам Гулы, примерно каждый пятый бельгиец на улице – в маске, которые в связи с эпидемией очень сильно подорожали, до 12-15 евро за штуку. При этом общественный транспорт продолжают работать, но с ограничением на количество пассажиров: в автобусы пускают по 10-13 человек, в трамваи – по 20, в метро по 60-80. Это позволяет избежать давки. В центре Брюсселя патрулируют полицейские, но о штрафах информации пока не поступало.

Стоит отметить, что по данным кризисного центра страны, за сутки в Бельгии количество людей с подтвердившейся коронавирусной инфекцией выросло на 462 человека и достигло 2257. Кроме того, 20 марта 16 инфицированных человек скончались, а совокупное число жертв эпидемии достигло 37.

Нью-Йорк

Больницы Нью-Йорка в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным. Об этом еще 20 марта заявил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио.

"В Нью-Йорке через две или три недели кончатся средства, которые нам больше всего нужны в больницах. Эти средства могут быть доставлены в срок только путем полной мобилизации Вооруженных сил США. Через две или три недели нам нужно будет получить очень значительное пополнение", — признался де Блазио.

По его словам, в ином случае жители мегаполиса "окажутся в гораздо большей опасности".

Мэр Нью-Йорка сообщил, что больницы города, в частности, нуждаются к началу апреля более чем в 50 млн защитных масок, 25 млн комплектов спецодежды для медиков, а также 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам де Блазио, в городе по-прежнему не хватает средств для проведения тестов на заражение коронавирусом.

Де Блазио озвучил цифры: по ситуации на 25 марта в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет. Что касается статистики в целом по стране, то согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек.

Впрочем, есть и хорошие новости. По примеру парижских городских властей Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, подчеркнул мэр "Большого яблока", на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора. Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, — они будут отбывать тюремный срок полностью.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса.

Берлин

Помимо введения карантина, как в большинстве городов Европы, Бердин пошел на беспрецедентную меру – отменил официальную церемонию государственного празднования властями Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма, которая была запланирована на 8 мая.

Об этом сообщила Deutche Welle. Согласно первоначальным планам, в церемонии должны были принять участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, а также многочисленные высокопоставленные немецкие и, в первую очередь, зарубежные гости. Празднование не может быть перенесено в связи с тем, что оно посвящено конкретной дате, а какие будут проводиться мероприятия 8 мая, пока непонятно.

В то же время, немецкие власти позаботились не только о карантине, но и том, чтобы гражданам в изоляции было себя чем занять. По информации портала "Берлин.24", директор берлинских зоопарков Tierpark Berlin и Zoologischer Garten Андреас Книрием организовал в социальных сетях возможность отследить повседневную жизнь питомцев этих зоопарков (что составляет свыше 30 000 особей). Тем более, что часть животных – настоящие "звезды", пользующиеся большим успехом у посетителей. Например, панды Мэн Сян и Мэн Юань или пеликаны Фреда и Фрида.



Отметим, что количество случаев заболевания коронавирусом в Германии достигло почти 30 тысяч, 119 человек скончались.

Амстердам

Пандемия коронавирусной инфекции лишила работу работников секс-индустрии в Нидерландах – для борьбы с распространением инфекции власти страны закрыли квартал Красных фонарей в Амстердаме.

С 15 марта все секс-заведения в этой знаменитой достопримечательности нидерландской столицы закрыты, в связи с чем местные проститутки организовали краудфандинг для сбора средств в поддержку коллег, которые пострадали от кризиса сильнее остальных. За сутки им удалось собрать 4,4 тысячи евро – организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

В Объединении работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD) называют "жриц любви" самым уязвимым слоем населения, потому что у них нет ни гарантированного дохода, ни оплачиваемого больничного.

/ Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw Ранее, обсуждая ситуацию с коронавирусом в парламенте Нидерландов, министр здравоохранения страны Бруно Брейнс упал в обморок. Позже чиновник успокоил общественность, объяснив произошедшее переутомлением после трудных недель Напомним, в ВОЗ заявили, что пандемия не только не утихает, она наоборот – ускоряется, а карантина для победы над вирусом уже недостаточно. "Прошло всего 67 дней от первого случая до того, как их количество возросло до ста тысяч. 11 дней – для второй сотни тысяч. Только за четыре дня – есть более трехсот тысяч. Просить людей оставаться дома важно и это дает нам время, но оборонительные меры не помогут победить. Мы должны тестировать все подозрительные случаи, изолировать и отслеживать все контакты больных", – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус. Реклама

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