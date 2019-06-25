Как прошел очередной Ле Бурже и что на нем увидели победители конкурса "Авиатор": репортаж из Парижа

Послесловие к 53-му авиасалону: уважают сильных и забывают о былых заслугах

Встреча. Поздравить победителей конкурса прилетел президент фонда Борис Колесников.

Недавно закрылся самый престижный в мире авиации и ракетно-космической техники Парижский международный салон — уже 53-й по счету.

Авиашоу проводится каждые два года. Это смотр передовых достижений науки, современных технологий, производства, инженерно-конструкторской мысли, дизайнерских разработок, перспективных решений и дерзких творческих замыслов.

Традиционно на форум прилетели сто победителей Все­украинского конкурса "Авиатор", который уже восьмой год подряд проводит благотворительный фонд Бориса Колесникова. А среди аккредитованных представителей мировых СМИ были и журналисты "Сегодня".

Главную интригу, впрочем, как и на подобном салоне в Фарнборо (Великобритания), замыкали на себя ведущие производители авиационной техники — евроконцерн "Эрбас" и американская корпорация "Боинг". Они конкурируют, поочередно вырываясь вперед, уступая и снова догоняя. Это подстегивает, не дает долго почивать на лаврах.

Те же на манеже

Сенсационных, прорывных новинок зрители увидели, правда, не очень много. Экспозиция "Эрбаса" включала модификацию пассажирского А321 с увеличенной дальностью полетов, ранее уже представленные широкофюзеляжные А350, А330, А380, военно-транспортный А400М, региональный лайнер А220, созданный в содружестве (или вернее сказать, в результате поглощения более сильным партнером менее расторопного) с канадским производителем "Бомбардье".

Американцы, в свою очередь, показали "Боинг-787" 9-й серии и конвертированный транспортный 737-й. И "Дримлайнер", и "грузовик" тоже выставлялись на предыдущем авиасалоне.

— Принципиально новых продуктов гиганты мирового авиастроения действительно не представили, хотя развитие техники необратимо, и процесс продолжается, — сказал "Сегодня" генеральный директор компании "Прогресстех-Украина" Андрей Фиалковский. — Средняя же, малая авиация, аэрокосмическая отрасль расширяются. "Эмбрайер" показывает достойную экспозицию в честь своего 50-летия. Частные компании также заявляют о себе. Раньше их было мало, и они производили продукцию, только взаимодействуя между собой. Теперь — самостоятельные игроки, выходящие на рынок с амбициозными планами...

Опытный эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава подчеркнул для "Сегодня", что, по его мнению, в конкуренции двух всемирно известных производителей авиатехники сейчас лидирует "Эрбас":

— Представленный здесь среднемагистральный лайнер А320neo XLR произвел, без преувеличения, фурор — дальность его полета увеличилась до 8 тысяч километров, — говорит он. — На эту модель уже получено 190 твердых заказов. Это вызовет глобальные изменения на рынке пассажирских авиаперевозок, прежде всего, лоукост-компаниями, например, на трансатлантических маршрутах, между Индией и Европой, Китаем и Австралией. Хорошие перспективы и в плане расширения прямых рейсов между странами Европы и США, Канадой...















Второй пошел!

Отвечая на вопрос "Сегодня" о сотрудничестве "Боинга" с украинскими партнерами, Андрей Фиалковский сообщил, что по проектам американской компании в нашей стране задействовано более 700 отечественных специалистов.

— Уже в понедельник, 24 июня, приступит к исполнению обязанностей и победитель конкурса "Авиатор" Игорь Калиенко, воспитанник Харьковского авиационного института, — говорит гендиректор. — С ним мы прямо здесь, на авиасалоне, подписали трудовой контракт. Надеемся, Игорь успешно вольется в наш большой и дружный коллектив — партнер "Боинга", где успешно продолжит дальнейшую карьеру. Участие в конкурсе дает шанс молодым проявить себя, показать способности.

Игорю всего 20 лет. А рассуждает вполне по-взрослому:

— Человек всегда найдет работу по душе, если у него есть цель. Конкурс мотивировал меня углублять знания в области, которой занимаюсь. И убедил в правильности выбора.

Какие перспективы видит для себя лет через пять Калиенко — где и кем будет? Игорь не исключил, что это может быть и Украина, и США, где на заводе в Сиэтле рождаются "Боинги":

— Конечно, такая командировка дала бы мне, как инженеру, новый опыт, новый уровень знаний, позволила добиться еще большего в своей профессии. И очень важна поддержка родителей. Они, по специальности врачи, хоть и далеки от авиации, но все равно...

Два года назад такой же контракт был подписан с победителем конкурса "Авиатор-2017" Алексеем Лозовым. Парнем довольны.

Здравый расчет или ложка дегтя?

За пару дней до открытия салона мы интересовались, как будет представлен наш "Антонов". Два года назад фирма показывала Ан-178, в прошлом году на Фарнборо — Ан-132D.

— Наших машин не будет, — ответили на предприятии. — То, что уже видели, везти нет смысла, а ничего нового пока нет. Но сложа руки не сидим. Хотя государство обещало помогать...

Действительно, антоновцы впервые ничего не привезли. Предприятие находится в сложном экономическом положении. Люди уходят на более привлекательные зарплаты, и их можно понять. Выживать приходится в основном за счет заказов по доставке крупногабаритных грузов, которые выполняют "Авиалинии Антонова".

— На салоне "Антонов" присутствует без самолетов, — парирует Андрей Фиалковский. — Решение считаю оправданным — тратить деньги, и немалые, на презентацию ради презентации нецелесообразно. Некоторые иностранные компании, насколько мне известно, платят только за формальное присутствие на авиасалоне, не рассчитывая на контракты. И выбрасывают огромные суммы. Наше государство не может себе такое позволить. Деньги надо уметь считать. В этом и есть здравый смысл. Пройдет время, ситуация изменится к лучшему. Уже меняется.

Нам удалось пообщаться и с представителями "Антонова".

— Каждое новое правительство гарантировало предприятию финансовую поддержку, но только на словах, — не скрывает разочарования Михаил Харченко, опытный летчик, испытывавший в свое время Ан-124 и Ан-225, ныне директор "Авиалиний Антонова". — А самим очень трудно конкурировать с такими гигантами, как "Боинг" и "Эрбас". Был бы госзаказ — другое дело. В этом плане заявление министра внутренних дел Авакова о намерении приобрести 13 самолетов Ан-178 для Национальной гвардии вселяет оптимизм...

Но, к сожалению, есть серьезные проблемы и по 132-й машине, совместная работа над которой приостановлена, и не по нашей, кстати, вине. И по вводу в строй второй "Мрии", для которой нашлась бы работа на рынке перевозки сверхтяжелых грузов. И по пассажирским Ан-158, закупленным несколько лет назад Кубой, которые сейчас не летают из-за отсутствия сервисного обслуживания...

Присоединившийся к победителям конкурса "Авиатор" на авиасалоне президент фонда Борис Колесников убежден, что "Антонов" мог бы стать брендом №1 в мире транспортной авиации — именно в этой сфере самолеты с логотипом "Ан" известны в различных уголках земного шара — от Ан-12 до Ан-124 и Ан-225. Но ни для кого не секрет, что предприятие утрачивает позиции, и это не может не тревожить. Освободившуюся нишу быстро займут конкуренты, а на былой славе далеко не уедешь.

— Разрушить созданное очень легко, достаточно нескольких лет, а восстанавливать придется долго, — говорит Борис Колесников (в бытность вице-премьером предлагавший конкретные шаги по выводу "Антонова" из зоны турбулентности, в том числе и обеспечению предприятию выгодных лизинговых условий). — Новинок на Ле Бурже не так много. Авиация — не пищевая промышленность, не агросектор, где быстро идут изменения, и все равно они есть. Но то, что впервые в новейшей истории Украина не представила на авиа­форуме ни одного воздушного судна, — иначе, как ложкой дегтя, назвать нельзя. Уверен: победители конкурса "Авиатор" изменят положение вещей, за ними — будущее авиации...

Где родился, там...

А что же сами победители — как они оценивают увиденное на авиасалоне, что полезное взяли на заметку, какие впечатления привезли из Парижа?

Сергей Зубков:

— Четыре дня в Ле Бурже были, наверное, самыми яркими в моей жизни. Все происходило настолько быстро, что кажется, будто это был сон, который, к сожалению, закончился. Авиасалон поразил размахом, разнообразием стендов, экспозиций. Все было доступно. Была возможность пообщаться со специалистами, получить информацию. Моя специализация — электротехника, и все, связанное с данной тематикой, интересовало.

Константин Чупин:

— В прошлом году мне посчастливилось побывать на Фарнборо, а в этом прилететь на Ле Бурже. Очень рад, что получилось. Хотел бы и в третий раз, только по условиям конкурса нельзя. Мой конкурсный проект — "Современный летательный аппарат вертикального взлета". Такого рода разработки имеют хорошие перспективы. Надо только в Украине больше внимания роботизации уделять — у нас с этим не очень.

Антон Синьковский:

— Увлекся темой зеленой энергетики и использования в авиации биотоплива. На авиасалоне, естественно, интересовался новинками в этой области. Потому что и после учебы хочется посвятить жизнь охране окружающей среды, решению проблем вредных выбросов, негативных последствий деятельности людей. Увидел на Ле Бурже даже больше, чем ожидал. Много компаний, много специалистов, которые были радушны, открыты к общению. Поездка зарядила новыми знаниями, стремлением добиться в своей профессии больших высот.

Владислав Гаврилюк:

— Выставка понравилась. Здесь больше, чем на Фарнборо, самолетов, участников, стендов. Все нагляднее и объемнее. Встретил немало ребят, у которых есть чему поучиться. А моей конкурсной темой был военный дрон. И на авиасалоне познакомился с передовыми технологиями создания беспилотников, причем с самыми разными характеристиками — от обычных до самых крутых. Я заглянул в завтра и увидел то, к чему надо стремиться, чтобы не отстать...

Артем Смирнов:

— Я тоже второй раз выигрываю конкурс "Авиатор" — первый был в 2016-м. Мой проект посвящался развитию малой авиации. В мире растет число моторных летательных аппаратов, и мне это интересно. Еще на четвертом курсе я был принят на работу в одну из частных инжиниринговых компаний, специализируюсь на материальном обеспечении систем управления. Занимаемся инвестиционными проектами. Мне это нравится. Уезжать из Украины не собираюсь. Потому, что правду говорят: где родился, там и пригодился.

Есть контракт! Прямо на авиасалоне его подписали гендиректор Андрей Фиалковский и Игорь Калиенко

Цифры и факты: салон Ле Бурже

53-й авиасалон проходил с 17 по 23 июня. В нем приняли участие около 2000 компаний из 48 стран. Окончательные итоги еще не подведены. По предварительным оценкам, общая сумма контрактов превысит уровень 2017 года (тогда их заключили на $150 млрд). На прошлогоднем авиасалоне в Фарнборо "Боинг" обошел "Эрбас", подписав контракты на 673 самолета, а у европейцев было 431. Здесь ситуация поменялась. Евроконцерн заключил более 720 твердых заказов. Самым востребованным оказался А321 серии XLR с увеличенной до 8 тыс. километров и более дальностью полетов. Популярностью пользовался А220.

Репутация "Боинга" серьезно пострадала из-за катастроф с лайнерами 737 МАХ эфиопской и индонезийской авиакомпаний. Эксплуатация воздушных судов данного типа была приостановлена. Но на салоне было подписано соглашение о поставке сразу 200 таких самолетов группе компаний IAG. Если бы не этот удачный коммерческий рывок, МАХ сняли бы с производства.

На Ле Бурже демонстрировались беспилотные, электрические, гибридные летательные аппараты широкого применения, а также гиперзвуковые самолеты относительно небольшой вместимости. Боевая авиация покоряла головокружительными фигурами высшего пилотажа, оглушительным рокотом двигателей истребителей и ударных вертолетов.

Цифры и факты: "Авиатор"

Впервые конкурс стартовал в 2011 году и проводится уже в восьмой раз. Всего в нем приняли участие 28 тысяч студентов технических и авиационных вузов Украины. 600 юношей и девушек, ставшие победителями, летали на авиасалоны в Лондон и Париж. В нынешнем конкурсе были представлены воспитанники НАУ, ХАИ, КПИ, Нацуниверситета Воздушных сил, Кировоградской летной академии, других высших учебных заведений. Кроме 100 ребят, чьи работы получили высшую оценку жюри, путевками на Ле Бурже поощрили также 15 школьников и лицеистов из Константиновки, Дружковки, Краматорска, Красной Поляны, Мариуполя, других городов Донецкой области — они выиграли олимпиады. В следующем году организаторы планируют расширить географию за счет других регионов. Победителей ждет поездка на Фарнборо.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в работе самолетов Boeing 737 MAX обнаружили новые неполадки. Регулятор также анонсировал выпуск специального документа, предписывающего Boeing ликвидировать дефектные элементы предкрылков.

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