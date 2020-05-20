Маски, пропуска, дезинфекция: как работает метро на карантине в странах мира

Столичный метрополитен откроется для пассажиров 25 мая. Такое решение на заседании 20 мая принял Кабинет министров Украины, продлив карантин в стране до 22 июня. Кроме того, со следующего понедельника откроется метро в Харькове и Днепре, где поездки были прекращены с 17 марта.

Наряду с Индией, Словенией, Хорватией и Сербией Украина стала пятой страной мира, где на период действия карантина была полностью прекращена работа метро. В остальных мегаполисах, где линии метрополитена являются частью транспортной системы города, просто ввели ряд ограничений. Каких именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Берлин

Как сообщали корреспонденты Deutche Welle, берлинское метро (как и городскую электричку S-Bahn) не стали закрывать для того, чтобы рельсовый транспорт принял на себя основной поток пассажиров при сокращении автобусных маршрутов. Работа подземки никоим образом не ограничивалась на время карантина – берлинское метро как работало все это время, так и продолжает работать в обычном режиме. Разве что дисциплинированные немцы ездят в масках.

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А что касается общественного наземного транспорта, то 5 мая закончилась сладкая жизнь для местных зайцев, которые привыкли полтора месяца ездить без оплаты проезда – в автобусы вернулись контролеры.

Дело в том, что одной из защитных мер на карантине стало ограничение на проход в салон автобуса через передние двери, где пассажиры предъявляли водителю проездной билет либо покупали у него одноразовый. В результате немало берлинцев восприняли это решение транспортных компаний как возможность не платить за проезд вообще.

Нью-Йорк

По данным издания The American Conservative, уже к середине апреля заболеваемость коронавирусом в штате Нью-Йорк была выше, чем в любой другой стране мира. На район Большого Нью-Йорка приходилось около половины всех смертей в США – счет человеческим потерям шел на тысячи. К концу месяца масштабы эпидемии COVID-19 стали поистине шокирующими: инфицированным оказался каждый четвертый житель Нью-Йорка. Между тем самый крупный в мире метрополитен (общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400) продолжает работать до сих пор.

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Единственная мера, которую приняли городские власти, – начиная с 6 мая впервые в истории подземки Большого Яблока метрополитен планово закрывается на несколько часов для дезинфекции вагонов с 01:00 до 05:00 (с 08:00 до 13:00 по Киеву. – Ред.). Ранее метро Нью-Йорка закрывали только из-за погодных условий: урагана "Ирен" в 2011 году и урагана "Сэнди" в 2012 году, а также во время снежной бури 2015 года.

По словам исполняющей обязанности руководителя транспортного департамента Саны Фейнберг, на время прекращения работы метро городские власти организовали 61 автобусный маршрут для перевозок примерно 11 тысяч жителей Нью-Йорка, которые пользуются метрополитеном каждую ночь.

Видео: Reuters

Вашингтон

В отличие от Нью-Йорка, подземка столицы США перешла на ограниченный режим работы еще 18 марта, сообщил "Голос Америки". Поезда ходят каждые 15 минут (ранее перерыв между поездами составлял до пяти минут) с 5 утра до 23:00 в рабочие дни и с 8 утра и до 23:00 в выходные. Таким образом, власти выделили больше времени уборщикам метрополитена на санитарную обработку вагонов.

Кроме того, руководство столичного метрополитена закрыло все туалеты на станциях и призвало тех пассажиров, которые чувствуют себя больными, не пользоваться общественным транспортом. Тем более что власти изменили график работы автобусов, которые теперь курсируют по расписанию выходного дня. А если в салоне количество пассажиров превышает санитарную норму, водителям предписано пропускать остановки и не брать новых пассажиров.

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Наконец, городские власти увеличили количество самих вагонов в составе – восемь вместо шести, что позволит пассажирам тщательнее выдерживать необходимую дистанцию.

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Кстати говоря, по такому же пути пошли в Копенгагене, сообщает официальный сайт метрополитена столицы Дании. Кроме увеличения числа поездов, в метро начали еще тщательнее убирать – как на станциях, так и в самих вагонах.

Лондон

Несмотря на то что британский премьер Борис Джонсон ввел карантин еще 24 марта, в столице Великобритании подземка все это время работала и продолжает работать как ни в чем не бывало. Мало того, когда управляющая транспортной системой мегаполиса компания Transport for London закрыла сорок станций, не имеющих узла пересадки на другие линии, пассажиропоток только вырос.

Таким образом, в час пик по-прежнему наблюдались очереди на станциях и давка в вагонах. Транспортному профсоюзу пришлось даже обратиться за помощью у руководству городской полиции, чтобы копы помогали регулировать пассажиропоток.

Давка в метро Лондона. Источник: REUTERS/TOMASZ MICHEWICZ

Париж

Начиная с 17 марта, когда в стране был объявлен карантин, работа метрополитена была ограничена временем с 6 часов утра и до 10 вечера, увеличили также интервалы движения поездов. Кроме того, 60 станций из 302 закрыли вообще – преимущественно в центральной части города.

Пассажиров обязали носить маски (штраф за нарушение составляет €135) и иметь при себе документ с места работы, который подтверждает необходимость пользоваться метрополитеном, – в часы пик пропуск могут проверить на узловых станциях, к которым примыкают остановки пригородной электрички. В противном случае вас просто не пустят в метро. Кроме того, как на самих станциях, так и внутри вагонов расклеены напоминания для пассажиров о необходимости выдерживать дистанцию.

Рим и Милан

Несмотря на то что итальянская провинция Ломбардия стала одним из мировых очагов коронавируса, власти ее столицы Милана, как и городские власти Рима (двух итальянских городов, где существует метрополитен), отказались от идеи ограничивать работу подземного транспорта. Разве что в Риме сократили работу метро на один час. Вместо этого был введен жесткий запрет покидать место жительства без уважительной причины, что и без закрытия метро существенно снизило пассажиропоток.

Напомним, что после запуска киевского метро пассажиры в течение месяца смогут использовать жетоны зеленого цвета, которые были куплены до карантина.

В то же время в метрополитене напомнили, что пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. Оплатить за проезд на турникетах можно будет, используя:

KyivSmartCard;

карту метро (до 31.03.2021);

бесконтактную банковскую карту любой платежной системы на желтых турникетах;

мобильное приложение Google Pay и Apple Pay;

мобильное приложение KyivSmardСard;

разовый билет с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пассажиры льготных категорий могут пользоваться в метро "Карточкой киевлянина", а остальные льготники должны предъявлять оригинал соответствующего удостоверения.

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