Как собирают и готовят трюфели: появилось видео
Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут: только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов
Выращивать трюфели – очень выгодный бизнес. Килограмм черных трюфелей сегодня стоит 20 тысяч гривен. Это один из самых дорогих деликатесов в мире.
Чтобы узнать секреты разведения этих грибов, корреспонденты "Сегодня" побывали в трюфельным столице Испании. В городе Сагунто деликатесный гриб разводит семья Молино.
Вдоль дороги сотни лиственных плантаций со скрытым в земле деликатесом. Ищут трюфели собаки. Рабочее время у четвероногого искателя не более двух часов. За смену может нарыть до нескольких десятков грибов.
Грибы маринуют, сушат, замораживают, добавляют в сыр, делают из них чипсы.
Свежий гриб, натертый на мясо и овощи, – самый вкусный, говорит украинец Роман Желобков. Наш земляк приехал в Испанию покорять трюфель, но трюфель покорил его.
О трюфелях Роман знает все. Тоннами экспортирует их в Англию и Францию.
Роман своим упорством настолько поразил испанцев, что стал единственным украинцем, которого к семейному трюфельному делу приобщил Мануэль Молина Муньйоз.
Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут. Ведь только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов. И в Украине спрос на деликатес растет, особенно среди рестораторов.
Ранее мы писали, что винницкий фермер Александр Джига овладел технологией культивирования трюфелей и поставляет деликатес c собственной плантации в отечественные рестораны.
Напомним, эксперт рассказал, как вырастить трюфели у себя дома.
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