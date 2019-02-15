Как собирают и готовят трюфели: появилось видео

Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут: только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов

Как собирают и готовят трюфели: появилось видео 2019-02-15T17:55:00+02:00 Евросоюз Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут: только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов

Выращивать трюфели – очень выгодный бизнес. Килограмм черных трюфелей сегодня стоит 20 тысяч гривен. Это один из самых дорогих деликатесов в мире.

Чтобы узнать секреты разведения этих грибов, корреспонденты "Сегодня" побывали в трюфельным столице Испании. В городе Сагунто деликатесный гриб разводит семья Молино.

Вдоль дороги сотни лиственных плантаций со скрытым в земле деликатесом. Ищут трюфели собаки. Рабочее время у четвероногого искателя не более двух часов. За смену может нарыть до нескольких десятков грибов.

Грибы маринуют, сушат, замораживают, добавляют в сыр, делают из них чипсы.

Свежий гриб, натертый на мясо и овощи, – самый вкусный, говорит украинец Роман Желобков. Наш земляк приехал в Испанию покорять трюфель, но трюфель покорил его.

О трюфелях Роман знает все. Тоннами экспортирует их в Англию и Францию.

Роман своим упорством настолько поразил испанцев, что стал единственным украинцем, которого к семейному трюфельному делу приобщил Мануэль Молина Муньйоз.

Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут. Ведь только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов. И в Украине спрос на деликатес растет, особенно среди рестораторов.

Ранее мы писали, что винницкий фермер Александр Джига овладел технологией культивирования трюфелей и поставляет деликатес c собственной плантации в отечественные рестораны.

Напомним, эксперт рассказал, как вырастить трюфели у себя дома.

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