Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Как собирают и готовят трюфели: появилось видео

Сегодня, 17:55

Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут: только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов

Как собирают и готовят трюфели: появилось видео Евросоюз Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут: только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов

Выращивать трюфели – очень выгодный бизнес. Килограмм черных трюфелей сегодня стоит 20 тысяч гривен. Это один из самых дорогих деликатесов в мире.

Чтобы узнать секреты разведения этих грибов, корреспонденты "Сегодня" побывали в трюфельным столице Испании. В городе Сагунто деликатесный гриб разводит семья Молино.

Вдоль дороги сотни лиственных плантаций со скрытым в земле деликатесом. Ищут трюфели собаки. Рабочее время у четвероногого искателя не более двух часов. За смену может нарыть до нескольких десятков грибов.

Грибы маринуют, сушат, замораживают, добавляют в сыр, делают из них чипсы.

Свежий гриб, натертый на мясо и овощи, – самый вкусный, говорит украинец Роман Желобков. Наш земляк приехал в Испанию покорять трюфель, но трюфель покорил его.

О трюфелях Роман знает все. Тоннами экспортирует их в Англию и Францию.

Роман своим упорством настолько поразил испанцев, что стал единственным украинцем, которого к семейному трюфельному делу приобщил Мануэль Молина Муньйоз.

Пока есть трюфель, говорят испанцы, бедствовать не будут. Ведь только на одном гектаре зарабатывают до пяти тысяч долларов. И в Украине спрос на деликатес растет, особенно среди рестораторов.

Ранее мы писали, что винницкий фермер Александр Джига овладел технологией культивирования трюфелей и поставляет деликатес c собственной плантации в отечественные рестораны.

Напомним, эксперт рассказал, как вырастить трюфели у себя дома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Испания, деликатесы, трюфель

Вы сейчас просматриваете новость " Как собирают и готовят трюфели: появилось видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему врачи запрещают пить воду стоя?

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Денисова рассказала, как пленные моряки удивили российских судей

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Анна-Мария: Усик заставит Притулу ответить за каждую шутку

Как сделать рамку для зеркала своими руками

“Ты не актриса на сцене”: Камилла объявила бойкот Меган Маркл

В Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

План Путина сработал: ЕС бросил Украину на растерзание Кремлю