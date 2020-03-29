"Какого черта вы претесь на улицу?": мэры в Италии обратились к жителям

Итальянцы, которые, несмотря на ужасающие масштабы коронавирусной эпидемии в стране, отказываются повиноваться указам властей и социально дистанцироваться друг от друга, вывели ряд градоначальников из себя.

Мэры разных городов эмоционально обратились к своим согражданам – они просили их, умоляли, а в некоторых случаях даже угрожали физической расправой за нарушение эпидемических мер.

Мэр Гуальдо-Тадино Массимилиано Прешутти: "Какого черта вы претесь на улицу? Зачем вы ходите по очередям, чтобы подзарядить телефон или в банкоматы?! Куда вы постоянно ходите с этими собаками? У них что, недержание? Вы должны оставаться дома. Разве вы не понимаете?! Люди умирают! Более 400 человек ежедневно умирают".

Глава муниципалитета Кампанья Винченцо Де Лука: "Я тут узнал, что некоторые из вас хотят устроить выпускные вечеринки. Так вот — мы отправим к вам полицию с огнеметами. Выпускной? Устройте его через 2, 3 или 4 месяца".

Мэр Лучеры Антонио Тутоло: "Эти долбаные парикмахеры, которые ходят из дома в дом, чтоб делать дамам прически, зачем это? Что это за дер*мо? В чем дело? Вы понимаете, что гробы закрыты, или не понимаете? Кто увидит ваши долбаные красивые прически в гробах?"

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Мэр Мессины Катено де Лука: "Меня это уже не волнует, довольно! Если недостаточно изданных указов, будем применять силу. Вы не понимаете по-хорошему, не уважаете ни меня, ни тех, кто остается в самоизоляции. Так не пойдет".

Мэр Бари Антонио Декаро обратился к отдыхающим на пляже: "Мне очень жаль, но вы не можете здесь оставаться. это запрещено. Мне постоянно говорят, что тут торчат люди. Идите домой. Болеть так болеть. В стране чрезвычайная ситуация. Это не игры. Фотографии из Бергамо и Милана – это не игры, это по-настоящему. Люди умирают! Как вам еще объяснить? У меня инфаркт из-за вас будет".

Напомним, что общее число зараженных в Италии с начала эпидемии превысило 92 тысячи, а для 10 тысяч человек это привело к летальному исходу.

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