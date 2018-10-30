Камни, файеры и "коктейли Молотова": в Афинах прошли беспорядки на демонстрациях

Студенты собрались в столице Греции, чтобы сказать "нет" образовательной реформе

В ходе протестов против реформы образования, которые прошли в греческой столице, демонстранты вступили в столкновение с полицейскими.

Протестующая молодежь собралась на площади Синтагма, где расположено здание парламента, чтобы сказать "нет" новым правилам, которые, как уверены старшеклассники, усложнят сдачу экзаменов.

Во время шествия протестующих к парламенту они начали бросать в полицию камни, файеры и "коктейли Молотова". В ответ правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Закончились беспорядки почти так же внезапно, как и начались.

Напомним, что в результате беспорядков, продолжающихся в столице Никарагуа, как минимум один человек погиб и еще шестеро были ранены. Среди пострадавших – журналист Винстон Потосме, которого госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Также сообщалось о столкновениях демонстрантов с полицейскими, которые произошли на протесте в немецком городе Хемниц.

Кроме того, мы писали и о беспорядках к югу от Сринагара в Индии, жертвами которых стали три индийских солдата и 13 подозреваемых боевиков.