Камни, файеры и "коктейли Молотова": в Афинах прошли беспорядки на демонстрациях

Сегодня, 15:55

Студенты собрались в столице Греции, чтобы сказать "нет" образовательной реформе


В ходе протестов против реформы образования, которые прошли в греческой столице,  демонстранты вступили в столкновение с полицейскими.

Протестующая молодежь собралась на площади Синтагма, где расположено здание парламента, чтобы сказать "нет" новым правилам, которые, как уверены старшеклассники, усложнят сдачу экзаменов.

Во время шествия протестующих к парламенту они начали бросать в полицию камни, файеры и "коктейли Молотова". В ответ правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

Закончились беспорядки почти так же внезапно, как и начались.

Напомним, что в результате беспорядков, продолжающихся в столице Никарагуа, как минимум один человек погиб и еще шестеро были ранены. Среди пострадавших – журналист Винстон Потосме, которого госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Также сообщалось о столкновениях демонстрантов с полицейскими, которые произошли на протесте в немецком городе Хемниц.

Кроме того, мы писали и о беспорядках к югу от Сринагара в Индии, жертвами которых стали три индийских солдата и 13 подозреваемых боевиков.
образование, Греция, протесты, реформа, беспорядки, афины
Источник:

"Сегодня"

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