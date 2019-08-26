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Канада против возвращения России к G8 – Трюдо

26 августа, 20:43

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также российскую агрессию

/ Фото: AFP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", – заявил Трюдо на пресс-конференции, которую транслирует CBC News.

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"России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8 – ред.) в 2014 году", – сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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Россия Канада саммит возвращение большая семерка G7 Трюдо G8

Источник: Интерфакс-Украина

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