Канцлер Австрии сделал заявление, как ЕС должен решать проблему беженцев

Сегодня, 14:15

По словам Курца, целью ЕС должна быть остановка мигрантов на внешних границах ЕС, а не дискуссии об их распределении

Себастьян Курц, фото belvpo.com
Себастьян Курц, фото belvpo.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал ЕС уделять больше внимания сдерживанию беженцев на внешних границах ЕС. Об этом он заявил перед началом неформального саммита лидеров 27 стран ЕС в Брюсселе.

"Что касается идей, то должны быть установлены определенные условия. Я бы просил постоянно не фокусироваться на беженцах. Потому что солидарность – это нечто большее, чем прием беженцев", – отметил австрийский канцлер.

По словам Курца, целью ЕС должна быть остановка мигрантов на внешних границах ЕС, а не дискуссии об их распределении.

"Если мы хотим решить миграционный вопрос, мы должны остановить мигрантов на внешних границах ЕС, чтобы они не проникли в Европу", – пояснил канцлер Австрии.

Как сообщалось, правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев.

Беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Сейчас вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС. После принятия изменений в Дублинское соглашение заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища.

Ранее сообщалось, что по данным Евростата, в 2016 году в Европу прибыло 1,2 млн соискателей убежища. Австрия в этом же году заняла пятое место в Европе, приняв 39 860 мигрантов. Впереди оказались Германия, Италия, Франция и Греция. Большую часть беженцев, осевших в Австрии в предыдущем году, составили афганцы. По данным австрийского интернет-издания OE24, в тройку также вошли выходцы из Сирии и Ирака.

В ноябре стало известно, что властями Германии запланирована депортация сирийских беженцев.
Австрия, евросоюз, мигранты, беженцы
Источник:

Европейская правда

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