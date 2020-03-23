Канцлер на карантине и запасной премьер-министр: как Европа борется с коронавирусом

В Греции штрафуют за несанкционированный выход на улицу, а в Испании построили самый большой полевой госпиталь

Не смотря на то, что в Украине встал вопрос, как страна будет жить после коронавируса, пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии из-за контакта с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него. Как Европа сражается с COVID-19 прямо сейчас?

Еще на выходных немецкий канцлер Ангела Меркель без маски разгуливала по супермаркету, а теперь идет на карантин. Немецкие журналисты застали руководительницу правительства за покупками. В тележке заметили вино, соленья и туалетную бумагу. А уже чуть позже страну облетела весть о том, что госпожа Меркель в группе риска. Потому что контактировала с больным врачом. Даже не догадывалась об этом, когда он делал ей прививки. Но прежде чем самоизолироваться, канцлер успела озвучить новый запрет.

"Во-первых, граждане должны свести контакты с другими людьми, кроме своей семьи, к абсолютному минимуму. Во-вторых, в общественных местах – соблюдать дистанцию в полтора два метра. Собираться разрешено только по двое, за исключением людей ведущих общее хозяйство", – заявила Ангела Меркель.

В Британии также беспокоятся, что руководителя правительства подкосит вирус. Поэтому уже выбрали ему замену. В случае чего ответственность за страну возьмет на себя нынешний глава МИД Доминик Рааб. За сутки в королевстве обнаружили более 600 новых больных и 48 летальных случаев. Впрочем, советами правительства – ограничить общение – британцы пренебрегают. Поэтому премьер-министр Борис Джонсон пригрозил строгими ограничениями:

"Лучшее, что может сделать каждый – соблюдать социальную дистанцию. Не подходите ближе, чем на два метра. Это не так тяжело. И мы повторяем – оставайтесь дома, если возможно. Это лучший способ защитить медиков и потенциально спасти многие тысячи жизней".

Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

Закрыли на карантин и всю Грецию. С сегодняшнего дня выходить на улицу позволят лишь на работу, за продуктами и к врачу. Нарушителей будут наказывать штрафом в 150 евро.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

"К сожалению, каждые две минуты в Италии умирает человек, и ситуация в мире ухудшается. Моя обязанность не допустить, чтобы наша страна встретилась с таким испытанием. Мы не должны стать перед выбором – кого спасать, а кого потерять". В тренде Перенос Евро, Евровидения и вакцина от коронавируса: что произошло в мире за неделю

В Испании еще на две недели продлили режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения количества погибших от коронавируса. За сутки умерли почти 400 человек, по общему количеству жертв страна заменила на втором месте Иран.

Не обошла болезнь и известного на весь мир испанца – Пласидо Доминго. Оперный певец, которому уже 79, сам сообщил об этом в соцсети.

Для пациентов с легкими симптомами в Мадриде построили самый большой полевой госпиталь Европы. Он сможет принять пять с половиной тысяч пациентов.

О первых летальных случаях накануне сообщили наши соседи в Румынии – умерли двое. Шесть жертв в Венгрии. По количеству больных – на третье место вышли США, вслед за Италией и Китаем.

В Поднебесной, откуда эпидемия распространилась по миру, сейчас наоборот следят, чтобы COVID-19 не завозили назад. За прошлые сутки там зафиксировали лишь 39 зараженных, все случаи – импортированы.

А тем временем ведущий китайский вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что для полной победы над коронавирусной инфекцией европейским странам может понадобиться до двух лет.

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