Капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец – СМИ
Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае
Капитаном крейсера Viking Sigyn, который врезался в затонувший в Будапеште на реке Дунай экскурсионный катер, оказался гражданин Украины. Об этом сообщает венгерское издание Hungary Today.
По данным издания, Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае, что привело к гибели минимум семи человек.
Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семерых человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.
Напомним, в столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести.
Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец – СМИ". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Затонувший в Будапеште катер с туристами был построен в Херсоне 70 лет назад
"Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией