Капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец – СМИ

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае

Фото Reuters.

Капитаном крейсера Viking Sigyn, который врезался в затонувший в Будапеште на реке Дунай экскурсионный катер, оказался гражданин Украины. Об этом сообщает венгерское издание Hungary Today.

По данным издания, Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае, что привело к гибели минимум семи человек.

Тела семи жертв были найдены, два человека были идентифицированы, продолжаются поиски еще 21 пассажира. Семерых человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Напомним, в столице Венгрии произошла трагедия – затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа. Семеро погибли, 21 считаются пропавшими без вести.

Стало известно, что "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft

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