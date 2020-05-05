Карантин не может продолжаться: Франция частично откроет границы

Во Франции, где рекордно снизилось количество смертей от COVID-19, президент Эммануэль Макрон считает, что из-за риска возобновления эпидемии коронавируса французы не смогут осуществить крупные зарубежные поездки этим летом. Об этом Макрон сказал во время посещения школы за пределами Парижа, рассказывает BFM-TV.

"Хочу напомнить, что мы не выиграли битву с вирусом: мы замедлили ее. Сейчас рано говорить вам, будем ли мы иметь отпуска этим летом. Что я могу сказать – это то, что мы собираемся ограничивать крупные международные путешествия – даже во время летних отпусков", – сказал Макрон.

Он отметил, что путешествия могут быть ограничены территорией Европы или более узким регионом.

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"Но об этом еще рано говорить, мы будем знать (больше) в начале июня", – добавил французский президент.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио France Info предположил, что летом некоторые страны Евросоюза откроются для туристов, но не все, поскольку "границы пандемии не совпадают с границами стран".

Кроме того, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил проект выхода страны из карантина в Сенате.

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"Мы не можем продолжать сохранять режим карантина", — заявил он, подчеркивая "колоссальные" последствия ограничений.

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"Малый бизнес и стартапы на грани асфиксии (асфиксия – нехватка кислорода. – Ред.). Все, кто работал для процветания Франции в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин означало бы сломать наш экономический двигатель, задушить наше сельское хозяйство и отправить на заклание нашу инвестиционную привлекательность", — объяснил премьер.

Напомним, мы писали, как 106-летняя француженка Элен Лефер пережила пандемию испанского гриппа, когда ей было 5 лет, а теперь преодолела COVID-19.

Также сообщалось, что власти Франции могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая.

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