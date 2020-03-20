Карантин в Бельгии: чем похож и чем отличается от Украины

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Европы. В Бельгии в первый день, 19 марта, самолет не смог вместить всех украинцев.

Об этом сообщил журналист новостей "Сегодня" Юрий Гула, который вместе с оператором Александром Павленко сейчас находится в Брюсселе.

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По его словам, 17 марта в стране объявили "жёсткий" карантин: выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеку и на заправку. В то же время, власти официально не стали запрещать одиночные прогулки и парами (с родными).

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"Но жизнь кипит у магазинов. Один вышел – один зашел, – новые правила, и их бельгийцы соблюдают. На полках тоже нет "туалетки" и муки, а вместо гречки, которой здесь не сыщешь – выносят макароны и картошку фри", – добавил журналист.

По словам Гулы, примерно каждый пятый бельгиец на улице – в маске, которые в связи с эпидемией очень сильно подорожали, до 12-15 евро за штуку.

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При этом метро, автобусы и трамваи продолжают работать, но с ограничением на количество пассажиров: в автобусы пускают по 10-13 человек, в трамваи – по 20, в метро по 60-80. Это позволяет избежать давки.

В центре Брюсселя патрулируют полицейские, но о штрафах информации пока не поступало.

Стоит отметить, что по данным кризисного центра страны за сутки в Бельгии количество людей с подтвердившейся коронавирусной инфекцией выросло на 462 человека и достигло 2257. Кроме того, 20 марта 16 инфицированных человек скончались, а совокупное число жертв эпидемии достигло 37

Больше о мерах, которые предпринимаются различными странами мира для сдерживания пандемии, читайте в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности" на нашем сайте.

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