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Карантин: в Брюсселе рассказали, когда откроют границы Шенгенской зоны

21 апреля, 13:43

Денис Беспалов

После окончания пандемии могут быть введены дополнительные ограничения

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключает, что в связи с пандемией COVID-19 Европа может сохранить границы закрытыми до лета. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире телеканала BFM.

Отвечая на вопрос, будут ли границы Шенгенской зоны закрыты до лета, Бретон сказал: "Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать".

Еврокомиссар отдельно остановился на вопросе передвижения внутри Шенгенской зоны.

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"Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", - подчеркнул он.

При этом Бретон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев".

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В середине марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в целях борьбы с распространением нового коронавируса границы Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Он пояснил, что поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом на этот срок приостанавливаются. 17 марта главы государств и правительств Евросоюза утвердили закрытие внешних границ сообщества на месяц.

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13 апреля во время очередного телевизионного обращения к нации французский лидер сообщил, что границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми и после 11 мая – нового срока, до которого действует режим самоизоляции в стране.

Отметим, Эммануэль Макрон также предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии.

Согласно последним данным worldometers.info, в Испании зарегистрировано 204 178 случаев заражения коронавирусом, умерли 21 282 человека, в Италии – 181 228 зараженных, летальных случаев – 24 114, во Франции – 155 383 заразившихся, умерли 20 265.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС карантин шенген коронавирус шенгенская зона

Источник: ТАСС

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