Катастрофа MH17: обнародованы имена главных подозреваемых

Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом, сообщает нидерландское издание Zembla.

В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

По данным издания, украинская спецслужба предоставила нидерландским следователям несколько томов материалов в рамках расследования катастрофы MH17, в том числе 150 тысяч перехваченных телефонных звонков.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, возглавлявший ведомство в то время, а также бывший главный следователь СБУ Василий Вовк, заявили, что во время видеоконференции в июне 2015 года в посольстве Нидерландов в Киеве была озвучена информация о группе из семи человек, которые играли ведущую роль в авиакатастрофе рейса MH17. Речь идет не об экипаже ракетной установки Бук, а о тех, кто командовал боевиками, и причастен к перемещению установки Бук из России на территорию Донбасса.

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Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Созданная международная совместная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Судебный процесс над подозреваемыми по делу сбитого самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 состоится в суде города Гаага. Ранее была достигнута договоренность о том, что подсудимые подлежат уголовному преследованию по законодательству Нидерландов.