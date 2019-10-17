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"Каждая минута на счету": Юнкер позвонил Борису Джонсону из-за Brexit

17 октября, 12:22

Несмотря на провал с соглашением о Brexit, Британия продолжила контакты с ЕС

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер

Борис Джонсон и Жан-Клод Юнкер / Фото: AFP

На следующий день после после того, как Великобритания и Евросоюз не смогли заключить сделку об условиях сотрудничества после Brexit, Лондон продолжил контакты с Брюсселем.

Как сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, утром 17 октября президент ЕК Жан-Клод Юнкер по телефону обсудил соглашение о Brexit с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

"Контакты между командами ЕС и Великобритании продолжаются. Жан-Клод Юнкер только что разговаривал с Борисом Джонсоном. Перед саммитом Европейского совета каждые час и минута на счету. Мы хотим получить соглашение", – написала Андреева.

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Напомним, ранее стало известно о готовности Джонсона пойти Евросоюзу на уступку в том, что касается границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос считался главным камнем преткновения на переговорах о Brexit.

Кроме того, "Сегодня" писали, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза к 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания переговоры Борис Джонсон Юнкер Жан-Клод Юнкер Brexit

Источник: Сегодня

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