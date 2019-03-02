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Кибератаки стали страшнее ядерного оружия – Минобороны Великобритании

Сегодня, 14:47

Необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики нелегальных кибернападений

Фото: Pixabay
Кибератаки стали страшнее ядерного оружия – Минобороны Великобритании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/404/ac4/5c7404ac403e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/404/ac4/5c7404ac403e3.jpg Евросоюз Необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики нелегальных кибернападений

Кибератаки представляют большую угрозу, чем ядерное оружие, поэтому их применение должно быть ограничено нормами международного права. Такое мнение высказал замминистра Минобороны Великобритании Тобиас Элвуд в интервью газете Times, опубликованном в субботу.

"Подобные атаки будут продолжаться, и это большая угроза, нежели ядерное оружие. В случае с ядерным оружием мы все имеем представление о том, когда и где его следует применить, есть правила и моральные нормы. Лишь немногие страны обладают ядерным оружием, но кибероружие могут использовать не только государства, что происходит постоянно, но также и негосударственные структуры. Любой может ударить по бизнесу, атаковать Национальную службу здравоохранения или парламент… и какое будет наказание за это?", - задался вопросом британский политик.

По его мнению, следует определить "новые правила, в частности в отношении данных, информационных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций".

"В настоящее время не существует международных норм, касающихся вмешательства в выборы или кражи интеллектуальной собственности. Нам необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики этих нелегальных нападений", - уверен представитель Минобороны.

По данным телеканала Sky News, Министерство обороны Великобритании и сотрудничающие с ним субъекты в 2017 году 37 раз становились объектами похищения секретной информации. При этом в Минобороны отказались сообщить какие бы то ни было подробности этих утечек, подчеркнув, что раскрытие этих сведений, вероятно, увеличит риск кибератак против оборонного ведомства.

Напомним, директор Нацразведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс заявил, что Россия готовится вмешаться в украинские выборы с помощью кибератак.

Также сообщалось, что российские хакеры атаковали Microsoft перед выборами в Европарламент.

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Тег Великобритания, ядерное оружие, кибератака

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Источник:

ТАСС

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