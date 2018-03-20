"Киборгов" показали европейским политикам в Брюсселе

Фильм "Киборги" о легендарных защитниках Донецкого аэропорта, которые защищали аэродром 242 дня – показали европейским политикам в Брюсселе.

Все билеты разобрали. Европарламентарии, американские дипломаты, руководители международных организаций. Зал был до отказа заполнен желающими посмотреть премьеру. Украинцы в Брюсселе демонстрировали фильм "киборги" – о защитниках Донецкого аэропорта.

Большинство зрителей о войне на востоке Украины знают мало.

На премьерных показах в США и Канаде зрители аплодировали стоя, говорит Мария Ионова, представительница украинской делегации.

В Брюсселе фильм показали только раз. Далее его повезут в Анкару и Прагу.

Напомним, украинская военная драма "Киборги" собрала рекордную сумму за время показа фильма. Часть из собранных средств команда и актеры передадут на благотворительность.

Также лента стала абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимой Украины. Это "абсолютный рекорд для украинского кино в украинском прокате за весь период независимости".