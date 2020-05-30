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Китай готовит "захват" Гонконга: в ЕС отреагировали

30 мая, 06:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

ЕС не намерен присоединяться к совместному заявлению США, Великобритании, Австралии и Канады

Евросоюз озабочен ситуацией в Гонконге, который из-за действий Китая может утратить часть автономии, однако не намерен вводить из-за этого санкции против Пекина или переносить саммит ЕС – КНР, который должен пройти в июне в Лейпциге. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам видео-конференции министров иностранных дел ЕС.

Он также подчеркнул, что ЕС не намерен присоединяться к совместному заявлению США, Великобритании, Австралии и Канады, которые в четверг выразили обеспокоенность по поводу решения Пекина разработать законопроект о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге.

Напомним, ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) одобрило резолюцию о разработке спорного закона о национальной безопасности в Гонконге.

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Как ожидается, Постоянный комитет ВСНП в течение двух месяцев разработает законопроект. Затем он будет внесен в обход Законодательного совета Гонконга в Приложение 3 Основного закона города – аналога конституции. В этом приложении перечислены национальные законы Китая, которые применяются в Гонконге.

Закон резко расширит власть Пекина над Гонконгом. В частности, документ позволит подавлять протесты на автономной от Китая территории.

Ранее в США пригрозили Китаю санкциями за "захват Гонконга".

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Китай ЕС Гонконг

Источник: ТАСС

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