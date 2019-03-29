Книгу о Гарри Поттере с опечатками купили за 2,4 млн гривен

Одна из опечаток находится на обороте обложки, кроме того необычно написано имя автора "поттерианы"

Фото: Flickr

Книгу о Гарри Поттере с опечатками купили за 2,4 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d5d/b0e/5c9d5db0ed845.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d5d/b0e/5c9d5db0ed845.jpg 2019-03-29T06:05:00+02:00 Евросоюз Одна из опечаток находится на обороте обложки, кроме того необычно написано имя автора "поттерианы"

На аукционе в Лондоне продали за 68,8 тыс. фунтов (2,43 млн гривен) книгу об одной из самых известных "волшебных" вселенных – первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень".

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Как сообщили в аукционном доме Bonhams, издание отличают несколько опечаток и "ляпов". Дополнительную ценность лоту добавляет и то, что в 1997 году свет увидел очень ограниченный тираж в 500 экземпляров этих книг, изданных домом Bloomsbury.

В частности, на оборотной стороне обложки слово "философский" написано без второй буквы "о", а на 53-й странице в списке предметов, которые должны иметь все ученики Школы чародейства и волшебства Хогвартс, дважды упоминается волшебная палочка, а автор указан под ее обычным именем Джоан (Joanne), а не под аббревиатурой Джей Кей Роулинг (J.K. Rowling), как во всех остальных книгах.

Ранее издание принадлежало литературному агенту Роулинг.

Окончательная цена книги превысила изначальную оценочную стоимость, которая составляла от 40 до 60 тыс. фунтов.

Напомним, в прошлом году "Сегодня" общались с британским издателем Барри Каннингемом, благодаря которому мир узнал о мире Гарри Поттера и который рассказал о своих нынешних отношениях с Роулинг и первом впечатлении от знакомства с ее творчеством.

Мы также писали, что ранее британская писательница анонсировала выход следующей книги для детей, над которой работала 6 лет.

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