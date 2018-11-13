Коалиция в Чехии оказалась на грани раскола из-за скандала с сыном премьера – СМИ

Сегодня, 15:30

Главу правительства обвинили в том, что насильно вывез сына из страны

Андрей Бабиш, фото AFP
Андрей Бабиш, фото AFP

Чешская Социал-демократическая партия может выйти из коалиции после того, как стало известно о том, что сына премьера Чехии Андрея Бабиша в прошлом году против его воли отправили в оккупированный Россией Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Об этом заявил глава социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек, сообщает издание Novinky.

"Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов", - сказал он.

"Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством", - добавил он.

На скандал отреагировали и другие политические силы. Партия TOP 09 призвала премьера уйти в отставку, поскольку доверие к его правительству подорвано.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии требует объяснения ситуации и утверждает, что от ответов премьера будет зависеть ее поддержка правительства.

В евроскептической партии "Свобода и прямая демократия" заявили, что поддержат вотум недоверия правительству, если таковой будет инициирован.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, в свою очередь, опроверг все обвинения.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - заявил Бабиш.

"Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику", - добавил чешский премьер.

Ранее 35-летний Андрей Бабиш-младший лично признался репортерам, что его насильно вывезли в Крым.

Как известно, в прошлом году в Чехии разгорелся скандал с присвоением средств ЕС сельскохозяйственным концерном "Гнездо аиста", которым руководил нынешний глава чешского правительства. Бабиша обвиняют в том, что он незаконно завладел 50 млн, евро, выделенными в качестве гранта Евросоюза на поддержку малого бизнеса. В свое время он отрицал все обвинения, утверждая, что фирма принадлежит не ему, а его детям.

По словам Бабиша-младшего, после нашумевшего скандала отец решил скрыть его в Крыму. Впрочем, каких-либо иных доказательств пребывания Бабиша-младшего в Крыму пока нет.

Ранее мы сообщали, что премьер-министра Чехии забросали яйцами.
Чехия, правительство, бабиш

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