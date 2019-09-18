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Кодекс поведения: Еврокомиссия подготовит меры для борьбы с российской дезинформацией

18 сентября, 01:43

Объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое

День Европы 2019

День Европы 2019 / Фото: Pixabay

Европейская комиссия до конца октября подготовит доклад, в котором предложит пакет мер по противодействию Евросоюза дезинформации, поступающей извне.

Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Этот кодекс не будет иметь ничего общего с цензурой, ничего общего с созданием "министерства правды". Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы высветить политические дебаты, обеспечить систему транспарентности", – заявил Кинг.

По его утверждению, объем дезинформации из прокремлевских источников увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Еврокомиссия готовит ряд мер, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

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Он сообщил, что будут предложены законодательные акты о политической рекламе и ясных правилах финансирования политических партий. Будет усилена координация стран Союза в реагировании на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс – это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США".

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Первоначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но потом голосование по ней перенесено на октябрьскую сессию.

Напомним, во Франции приняли два закона для борьбы с фейковыми новостями и пропагандой Кремля.

Также сообщалось, что США выделили миллионы долларов для борьбы с пропагандой Кремля.

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Россия политика Еврокомиссия ответ дезинформация меры

Источник: Интерфакс-Украина

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