Когда откроют внешние границы ЕС: в Брюсселе сделали заявление

Еврокомиссия (ЕК) пока не имеет рекомендаций по открытию границ стран – членов Евросоюза для туристов из государств, не входящих в состав сообщества. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам и полицейскому сотрудничеству Ильва Йоханссон.

"У нас нет рекомендаций по внешним границам. Я думаю, что мы должны начать дискуссии по этому вопросу, но пока не начали", - сказала она.

По ее словам, сначала должны быть открыты внутренние границы, после чего сообщество должно будет приступить к открытию внешних.

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В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран – членов Евросоюза должны оставаться закрытыми до 15 июня.

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