Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Когда откроют внешние границы ЕС: в Брюсселе сделали заявление

14 мая, 01:23

Денис Беспалов

Сначала должны быть открыты внутренние границы

Еврокомиссия (ЕК) пока не имеет рекомендаций по открытию границ стран – членов Евросоюза для туристов из государств, не входящих в состав сообщества. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам и полицейскому сотрудничеству Ильва Йоханссон.

"У нас нет рекомендаций по внешним границам. Я думаю, что мы должны начать дискуссии по этому вопросу, но пока не начали", - сказала она.

По ее словам, сначала должны быть открыты внутренние границы, после чего сообщество должно будет приступить к открытию внешних.

Реклама

В тренде
Европа открывает границы: стоит ли планировать поездку в Италию

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран – членов Евросоюза должны оставаться закрытыми до 15 июня.

Ранее представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер заявил, что в Европе возможна вторая волна COVID-19 и всем странам ЕС нужно быть к ней готовыми.

Ранее мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС карантин границы коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 маяЕвросоюз
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с
Мужчина нашел в своем доме тайную комнату с "капсулой времени": невероятные фотоFun
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбу
Снятие санкций с России за гумпомощь: Италия решительно ответила на просьбуЕвросоюз
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
Хакеры из РФ и Китая устроили
Хакеры из РФ и Китая устроили "охоту" на британскую вакцину против COVID-19 – СМИЕвросоюз
Семейство нашло
Семейство нашло "сюрприз" в бананах из супермаркета: фотоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...