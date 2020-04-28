Когда закончится карантин: Европа и США ослабляют ограничения (обновляется)

Коронавирус, которым в разных странах мира только по официальным подсчетам заразились не менее 3 миллионов людей, не смог сломить человечество.

В то время как некоторые страны мира все еще не ввели жесткий (или какой-либо вообще, как Беларусь) карантин, в других экономика остановилась на время эпидемии и теперь трещит по швам. При этом выделяются колоссальные средства на борьбу с вирусом.

И пока Всемирная организация здравоохранения призывает снимать карантинные ограничения постепенно, европейские страны и США активно планируют перезапуск экономики.

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Сайт "Сегодня" внимательно следит за тем, какие именно меры принимают иностранные государства, чтобы удержаться на плаву.

28 апреля

14:36 С 1 мая в Австрии собираются отменить ограничения по выходу на улицу для населения и разрешат собираться на улице группами более 10 человек.

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В тренде Россия создает вакцину от коронавируса: названа дата выхода препарата

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15:45 В Египте еще три месяца продлили чрезвычайное положение. Как это скажется на туристическом сезоне, пока не ясно.

09:37 Чтобы поскорее восстановить туризм, страны Евросоюза согласились разработать единый документ с условным названием "COVID-паспорт".

06:36 Президент США Дональд Трамп рекомендует властям американских штатов отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

02:26 Билл Гейтс не считает, что отмена введенных ограничений станет возвратом к нормальной жизни – это случится не раньше чем через год или даже два.

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Стоит отметить, что в целом, по подсчетам финансовой группы Goldman Sachs, общемировое падение ВВП из-за пандемии COVID-19 составит в 2020 году 1,8%, при этом экономика США обвалится на 6,2%, Европы – на 9%.

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