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Кольцо с бриллиантом за миллион евро украли у родственницы Наполеона

Сегодня, 23:00

Драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции

Фото: Pixabay
Кольцо с бриллиантом за миллион евро украли у родственницы Наполеона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/790/fea/5ca790fea10ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/790/fea/5ca790fea10ac.jpg Евросоюз Драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции

Драгоценное кольцо с крупным бриллиантом было украдено во вторник из автомобиля супруги действующего наследника императорского престола Франции, потомка Наполеона III. Об этом сообщает в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, неизвестные забрали кольцо вместе с деньгами и банковскими карточками из автомобиля, припаркованного на улице Дофин в VI округе французской столицы. Также преступники забрали ноутбук и удостоверяющие личность документы. По факту кражи было начато расследование.

Стоимость кольца, согласно изданию, составляет около 1 млн евро. Также газета утверждает, что драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции, супруги Наполеона III.

Жан-Кристоф Наполеон является наследником французского престола по линии Наполеона Бонапарта. Он работает в лондонском инвестиционном фонде и примеряет на себя роль наследника престола лишь раз в год, 5 мая, во время церемонии по случаю годовщины смерти императора Наполеона I. Помимо "бонапартистов" во Франции существует также две другие партии, оспаривающие право престолонаследия — потомки старшей ветви династии Бурбонов и потомки императора Луи-Филиппа Орлеанского.

Напомним, в Гонконге на аукционе Sotheby's продали бриллиант весом 88 карата за 11 миллионов долларов. Его после 10-минутных торгов купил анонимный коллекционер из Японии.


Ранее мы писали, уникальный голубой бриллиант продали за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантовВ музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела. Потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов. Это – их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

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Тег бриллиант, драгоценности, кольца, кольцо, наполеон

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Источник:

ТАСС

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