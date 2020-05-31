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Количество больных COVID-19 в мире превысило 6 миллионов: статистика

31 мая, 11:13

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Около 2,5 млн человек вылечились от болезни

Количество зараженных коронавирусом в мире по состоянию на утро 31 мая достигло 6 064 778. Также зафиксированы 369 254 летальных случая. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса.

В то же время 2 566 048 пациентов выздоровели после болезни.

Первое место по числу выявленных случаев занимают США: там заразились 1 770 384 человека. Второе место – у Бразилии – 498 440 пациентов, третье – у РФ – 396 575. Четвертое место занимает Великобритания с 274 219 зараженными, пятое – Испания – 239 228.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником новогокоронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

В ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

В свою очередь Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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