Количество кандидатов на пост премьер-министра Великобритании возросло до десяти

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори

Фото: Pixabay

Число кандидатов на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны возросло до десяти. Об этом стало известно после того, как в борьбу за пост главы правительства включился заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, – пишет Sun

Малтхаус получил в рядах тори известность предложением компромиссного варианта соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза. Его вариант, который правительство сочло слишком сложным, продлевал на год — до конца 2021 года — переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием "бэкстоп". Он был призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС. Вместо "бэкстопа" Малтхаус предлагал ввести соглашение о свободной торговле между Великобританией и Ирландией, в котором предусматривалось применение неизвестной доселе технологии ухода от таможенного контроля.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, а также глава МВД королевства Саджид Джавид. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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