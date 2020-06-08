Количество людей с тяжелой депрессией увеличилось в несколько раз: названа причина

В результате карантинных ограничений из-за коронавируса количество случаев тяжелой депрессии среди населения резко увеличилось. Особенно сильно пострадала возрастная группа от 18 до 25 лет. Об этом сообщил профессор клинической психологии в частной Высшей школе Геттингена Юсеф Шибан, комментируя результаты онлайн-опроса, проведенного его учреждением совместно с Университетом Регенсбурга, норвежским Университетом прикладных наук и Карлтонским университетом в Оттаве, пишет DW.

Для опроса использовали так называемую ISR-анкету, с помощью которой можно установить симптомы психических расстройств. Ожидалось, что доля случаев тяжелой депрессии среди населения не превысит 1%, однако выяснилось, что этот показатель достигает 5%.

Профессор Шибан обеспокоен ростом числа случаев болезни, особенно учитывая тот факт, что психотерапевтов не хватало и до пандемии. По его словам, есть признаки того, что психические последствия от карантинных мер будут ощущаться длительное время. Ученые планируют провести сравнительный анализ ситуации в различных федеральных землях Германии, а также между ФРГ, Норвегией и Канадой.

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Напомним, директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что для Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным.

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