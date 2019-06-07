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Количество погибших из-за аварии на катере в Будапеште выросло до 19 человек

7 июня, 03:23

Ранее сообщалось о пятнадцати погибших

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Число погибших в результате опрокидывания туристического судна в Дунае во время выполнения маршрута по Будапешту выросло до 19 человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

Согласно данным полицейских, число погибших в результате происшествия на реке Дунай увеличилось до 19 человек.

Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.

Представители закона отметили, что на данный момент обнаружены тела четырех жертв крушения. Восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии все еще не найдены.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал агентству, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.

Огромный плавучий кран, который будет использоваться для подъема судна со дна Дуная, ждет со среды в Северном Будапеште.

Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Стало известно, что катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

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Тег трагедия, катер, погибшие, тела, Будапешт

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Источник:

Интерфакс

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