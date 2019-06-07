Количество погибших из-за аварии на катере в Будапеште выросло до 19 человек
Ранее сообщалось о пятнадцати погибших
Число погибших в результате опрокидывания туристического судна в Дунае во время выполнения маршрута по Будапешту выросло до 19 человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.
Согласно данным полицейских, число погибших в результате происшествия на реке Дунай увеличилось до 19 человек.
Ранее сообщалось о пятнадцати погибших.
Представители закона отметили, что на данный момент обнаружены тела четырех жертв крушения. Восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии все еще не найдены.
Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал агентству, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.
Огромный плавучий кран, который будет использоваться для подъема судна со дна Дуная, ждет со среды в Северном Будапеште.
Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.
Стало известно, что катер был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. В 1992 году судно стало собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 было передан компании Panorama Deck Kft.
Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.
Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.
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