Количество пострадавших в пожаре в Куршевеле возросло
Пострадавших доставили в больницу вертолетом
По меньшей мере двое человек погибли и двадцать пять получили ранения в результате пожара в воскресенье утром на французском горнолыжном курорте Куршевель.
Об этом пишет Euronews.
"Двадцать пять человек получили ранения, в том числе четыре серьезно травмированы. Их доставили в больницу вертолетом", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали.
Происшествие произошло около 04:30 по парижскому времени. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.
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Около 130 пожарных были задействованы для борьбы с огнем, который удалось потушить примерно в 08:00 по местному времени.
Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.
Ранее мы также писали, что непогода в Альпах унесла десять жизней.
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