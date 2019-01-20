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Количество пострадавших в пожаре в Куршевеле возросло

Сегодня, 23:34

Пострадавших доставили в больницу вертолетом

Фото: AFP
Количество пострадавших в пожаре в Куршевеле возросло //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4e8/e97/5c44e8e97b510.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4e8/e97/5c44e8e97b510.jpg Евросоюз Пострадавших доставили в больницу вертолетом

По меньшей мере двое человек погибли и двадцать пять получили ранения в результате пожара в воскресенье утром на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Об этом пишет Euronews.

"Двадцать пять человек получили ранения, в том числе четыре серьезно травмированы. Их доставили в больницу вертолетом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 января, рано утром в результате пожара в здании, где на тот момент находилось около 60 человек, на горнолыжном курорте Куршавель во французских Альпах два человека погибли, 14 людей пострадали.

Происшествие произошло около 04:30 по парижскому времени. Пожар охватил два этажа здания. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, находящихся в здании людей.

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Около 130 пожарных были задействованы для борьбы с огнем, который удалось потушить примерно в 08:00 по местному времени.

Напомним, из-за обильных снегопадов и лавин в Альпах оказались заблокированными тысячи людей. В результате снегопадов отрезанными оказались и популярные горнолыжные курорты в Тироле и Форальберге, среди которых Ишгль, Лех, Зельден и Цюрс.

Ранее мы также писали, что непогода в Альпах унесла десять жизней.

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