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Количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50

22 февраля, 23:05

Большинство случаев приходятся на Ломбардию

На севере Италии по состоянию на вторую половину субботы зарегистрировали уже больше 50 случаев заражения коронавирусом.

Об этом пишет Sky Italia.

39 из них приходятся на Ломбардию (регион со столицей в Милане), еще 12 – в соседней области Венето (столица в Венеции).

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Также зарегистрирован первый случай коронавируса в области Пьемонт. 40-летний мужчина, который контактировал с родственниками в Ломбардии, сейчас находится в больнице Турина. У него небольшая температура.

Как сообщалось, от коронавируса COVID-19 в Италии Скончались два человека. 21 февраля умер 78-летний мужчина. Он считается первым гражданином страны Евросоюза, ставшим жертвой этого заболевания. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в Венето.

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На следующий день умерла 75-летняя жительница Ломбардии.

Стоит добавить, что первый летальный исход в Европе был зафиксирован во Франции – там умер турист из Китая, у которого обнаружили коронавирус.

Добавим также, что после появления новых случаев заражения коронавирусом в Италии было решено изолировать 10 городов и отменить ряд массовых мероприятий.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Китай заражение коронавирус

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