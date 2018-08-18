Количество жертв рухнувшего моста в Генуе возросло: среди погибших еще один ребенок

Сегодня, 10:55

Спасатели под завалами обнаружили авто, в котором находилась семья из трех человек

Фото: twitter.com/farmaciaserrage
Фото: twitter.com/farmaciaserrage

Число погибших в результате падения моста в итальянском городе Генуя возросло до 41 человека, сообщает газета Corriere Della Sera.

Спасателями под завалами бетона была обнаружена машина, в которой находилась семья из трех человек: отец, мать и их девятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что жертвами обрушения стали 38 человек. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13-лет. В списке пострадавших значилось 16 человек, и состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Сегодня, в субботу, 18 августа состоится первая церемония похорон жертв.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.
мост, жертвы, Генуя

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