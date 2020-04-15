Колокол Собора Парижской Богоматери напомнил о годовщине страшного пожара

Большой колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил пять минут, напомнив о сильном пожаре, произошедшем в Нотр-Дам ровно год назад.

Звон колокола сопровождался аплодисментами французов, которые каждый день из окон своих домов в это же время хлопают в знак солидарности с медиками, ухаживающим за зараженными коронавирусом. Послушать перезвон к собору пришли не меньше 100 человек — журналистов и местных жителей, многие из них были в масках. Полицейские патрули регулярно проверяли у собравшихся документы и напоминали о соблюдении дистанции.

Колокол "Эмманюэль", подаренный собору Людовиком XIV в 1686 году, весит 13 тонн, его язык — 500 кг. Он признан вторым по величине колоколом Франции после колокола базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр в Париже.

Напомним, что сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Возгорание произошло по неизвестной причине в районе шпиля собора. За несколько часов до этого там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

Видео: Reuters

Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации подтвердил планы властей восстановить Собор Парижской Богоматери в течение пяти лет. Глава республики назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама