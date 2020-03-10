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Командир армии Польши подхватил коронавирус

10 марта, 18:37

Станислав Кожемякин

Инфекцию у генерала Ярослава Мики обнаружили по возвращению из Германии

В Польше, которая ранее из-за коронавируса усилила санитарный контроль на границе с Украиной, командующий вооруженными силами страны Ярослава Мики заразился этой инфекцией.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, COVID-19 у генерала обнаружили по возвращению из Германии.

"После возвращения с военного собрания в Германии у генерала Мики обнаружили коронавирус. Всех сопровождавших его изолировали", — отметили в ведомстве.

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В польском Минобороны добавили, что 58-летний генерал чувствует себя хорошо и что в данном случае сработали разработанные механизмы минимизации рисков распространения эпидемии.

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Напомним, ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил все массовые мероприятия в стране.

В целом на сегодняшний день в стране зафиксировали 20 зараженных. Кроме того, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более тысячи прошли карантин, а более 7 тыс. находятся под эпидемиологическим надзором. Как уже сообщалось, о первом инфицированном в Польше стало известно 4 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша эпидемия генерал коронавирус

Источник: Сегодня

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