Комиссия Европарламента призывает ЕС продлить санкции против России
Комитет Европейского парламента по иностранным делам одобрил проект документа с призывом не давать России спуску
Члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России, сообщили 5 февраля на сайте ЕП. За проект соответствующей резолюции проголосовали 27 депутатов при четверых высказавшихся против и 15 воздержавшихся.
В документе сказано, что ЕС должен сотрудничать с Россией только по взаимовыгодным направлениям, пересмотреть действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве и продлить действующие санкции.
Депутаты напомнили о том, что напряжение в отношениях между ЕС и Россией начало усиливаться с 2015 года из-за вмешательства Москвы в ситуации в Сирии, Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также ее поддержки антиевропейских партий и ультраправых движений, вмешательство в выборы в других странах и масштабные нарушения прав человека в самой России.
В резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.
В то же время, ключевыми предпосылками для более тесного взаимодействия ЕС с Россией названы полное выполнение Минских соглашений и неукоснительное соблюдение норм международного права.
В резолюции сказано, что "текущие санкции должны оставаться в силе, и ЕС должен быть готовым принять дальнейшие меры, особенно с помощью целенаправленных санкций против лиц".
Также высказывается призыв к соответствующим стран-членам ЕС прекратить все программы по выдаче "золотых виз или паспортов" и строительство газопровода "Северный поток-2", а к Европейской комиссии и Европейской службе внешних связей – подготовить проект европейского аналога "закона Магнитского".
Также евродепутаты рекомендуют Евросоюзу эффективнее бороться с киберугрозами.
Проект резолюции должен быть вынесен на голосование на мартовской пленарной сессии Европарламента.
Напомним, что ранее Совет ЕС в рамках нового режима санкций за применение химического оружия ввел ограничительные меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании.
Также сообщалось, что в декабре Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении отдельных сфер российской экономики в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией условий Минских соглашений.
Кроме того, ранее в этом же месяце страны-члены Евросоюза продлили экономические санкции, наложенные на Россию в связи с поддержкой террористических группировок на востоке Украины.
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