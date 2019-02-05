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Комиссия Европарламента призывает ЕС продлить санкции против России

Сегодня, 16:05

Комитет Европейского парламента по иностранным делам одобрил проект документа с призывом не давать России спуску

Фото: Flickr
Комиссия Европарламента призывает ЕС продлить санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/997/4bc/5c59974bcfede.jpg Евросоюз Комитет Европейского парламента по иностранным делам одобрил проект документа с призывом не давать России спуску

Члены комитета Европейского парламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России, сообщили 5 февраля на сайте ЕП. За проект соответствующей резолюции проголосовали 27 депутатов при четверых высказавшихся против и 15 воздержавшихся.

В документе сказано, что ЕС должен сотрудничать с Россией только по взаимовыгодным направлениям, пересмотреть действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве и продлить действующие санкции.

Депутаты напомнили о том, что напряжение в отношениях между ЕС и Россией начало усиливаться с 2015 года из-за вмешательства Москвы в ситуации в Сирии, Ливии и Центрально-Африканской Республике, а также ее поддержки антиевропейских партий и ультраправых движений, вмешательство в выборы в других странах и масштабные нарушения прав человека в самой России.

В резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.

В то же время, ключевыми предпосылками для более тесного взаимодействия ЕС с Россией названы полное выполнение Минских соглашений и неукоснительное соблюдение норм международного права.

В резолюции сказано, что "текущие санкции должны оставаться в силе, и ЕС должен быть готовым принять дальнейшие меры, особенно с помощью целенаправленных санкций против лиц".

Также высказывается призыв к соответствующим стран-членам ЕС прекратить все программы по выдаче "золотых виз или паспортов" и строительство газопровода "Северный поток-2", а к Европейской комиссии и Европейской службе внешних связей – подготовить проект европейского аналога "закона Магнитского".

Также евродепутаты рекомендуют Евросоюзу эффективнее бороться с киберугрозами.

Проект резолюции должен быть вынесен на голосование на мартовской пленарной сессии Европарламента.

Напомним, что ранее Совет ЕС в рамках нового режима санкций за применение химического оружия ввел ограничительные меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании. 

Также сообщалось, что в декабре Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении отдельных сфер российской экономики в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией условий Минских соглашений.

Кроме того, ранее в этом же месяце страны-члены Евросоюза продлили экономические санкции, наложенные на Россию в связи с поддержкой террористических группировок на востоке Украины.

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Тег Россия, Европарламент, Евросоюз, санкции против России

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Источник:

УНИАН

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