Комитет ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию об оккупации Россией части Грузии
Все принятые комитетами резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял резолюцию об оккупации Россией части территории Грузии.
Документ включает призыв к Москве отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.
Комитет ПА ОБСЕ также выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Автором текста выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава.
Все принятые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи, которая завершится 8 июля в Люксембурге.
Напомним, что Россия признала так называемую независимость Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.
7 августа 2018 года исполнилось 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России перешли международную границу с Грузией.
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