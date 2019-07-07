Комитет ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Все принятые комитетами резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи

Заседание комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ 7 июля 2019 года. Скриншот видео: OSCE Parliamentary Assembly / YouTube.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял резолюцию об оккупации Россией части территории Грузии.

Документ включает призыв к Москве отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Комитет ПА ОБСЕ также выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Автором текста выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава.

Все принятые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии Ассамблеи, которая завершится 8 июля в Люксембурге.

Напомним, что Россия признала так называемую независимость Абхазии и Южной Осетии сразу после окончания российско-грузинской войны в августе 2008 года, впоследствии "независимость" этих регионов признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

7 августа 2018 года исполнилось 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России перешли международную границу с Грузией.

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