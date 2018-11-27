Комитет по безопасности ЕС обсудит агрессию России в Азовском море

В связи с обострением конфликта в Керченском проливе, 27 ноября состоится заседание комитета по вопросам политики безопасности Евросоюза. По инициативе Австрии министры иностранных дел обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейший план действий.

Накануне глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила обеспокоенность из-за эскалации ситуации в Керченском проливе и осудила применение военной силы российскими подразделениями.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что свобода судоходства на основе международного права должна быть немедленно восстановлена.

Кнайсль напомнила о существующем между Украиной и Россией договоре об использовании акватории Азовского моря и констатировала то, что проход украинских кораблей по Керченскому проливу был должным образом заявлен.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как мы уже писали, что госсекретарь МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот назвал рост напряженности между Россией и Украиной худшим вариантом в данный момент.

Кроме того, правительство ФРГ призвало решать ситуация в Керченском проливе посредством переговоров, поскольку последние события там вызывает крайнюю обеспокоенность.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".



